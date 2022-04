Vasárnap reggel, több mint egy hónap után sikerült útnak indítani az Ever Forward nevű konténerszállító hajót, és folytathatja az útját – írta a The Guardian cikke alapján a Telex.

A tajvani székhelyű Evergreen Marine Corp. egy újabb konténerszállító hajója, az Ever Forward feneklett meg, ez az amerikai Chesapeake-öböl marylandi részén. (Mint ismert, közel egy éve az Ever Given fordult keresztbe a Szuezi-csatornában, kiszabadítása hosszadalmas művelet volt és a forgalmi akadályt okozó veszteglő hajó karácsony előtt feje tetejére állította a világ konténerszállítási dinamikáját).

Az Ever Forward a fő hajózási folyosón kívül futott zátonyra, így nem akadályozta a közlekedést, és kisebb sebességcsökkentéssel ki tudták kerülni az arra közlekedő hajók.

A mintegy három focipálya – 305 méter – hosszúságú hajót vasárnap reggel két uszály és öt vontatóhajó segítségével tudták kihúzni az iszapból. A hatóságok szerint a zátonyra futás közben nem sérült meg az Ever Forward, és nem okozott kárt, azt azonban még nem tudni, hogy mi okozta a balesetet.

A jármű a baltimore-i kikötőbe indult, ahol újra feltöltik az elakadás után kirakott rakománnyal, majd folytatja a korábban tervezett útját a virginiai Norfolk felé.

