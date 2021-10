Gyerekei szeme láttára lőtték le az újságírót

Újabb újságírót gyilkoltak meg Mexikóban - közölte pénteken Chiapas állam ügyészsége.

A tájékoztatás szerint Fredy Lópezt csütörtök este lőtték agyon a dél-mexikói San Cristóbal de las Casas városában található otthona előtt. A helyi sajtó szerint a merénylet López felesége és két gyermeke szeme láttára történt. A család éppen López anyjának születésnapi ünnepségéről ért haza, amikor az ismeretlen tettes leadta a halálos lövéseket.

Az 58 éves újságíró az 1980-as és 1990-es években különböző országos, illetve regionális sajtóorgánumoknak dolgozott, a többi között a Notimex mexikói hírügynökség és az El Universal című lap latin-amerikai tudósítójaként. Később saját lapot alapított Jovel címen, amely néhány hónapja szűnt meg.

#MEXICO: CPJ has learned of the murder of reporter Fredy López Arévalo in San Cristobal de las Casas, in the southern state of Chiapas, and urgently calls on Mexican authorities to immediatelt investigate the killing. https://t.co/n5Dz0bzbgX — CPJ Américas (@CPJAmericas) October 29, 2021