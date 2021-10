Izrael újra várja a turistákat - ezekkel az oltásokkal

Izrael novembertől fogad a koronavírus ellen beoltott, egyénileg utazó külföldi turistákat is a járványügyi intézkedések enyhítésének következő lépéseként - jelentette be az ország kormánya.

Azok léphetnek be a jövő hónap 1-jétől Izraelbe, akik az elmúlt fél évben oltatták be magukat, és legalább hét nap eltelt a második adag Pfizer/Biontech-vakcina és 14 nap a Moderna, az AstraZeneca-, a Sinovac- vagy a Sinopharm-oltás beadása után. Az egydózisú Johnson & Johnson-vakcina esetében is két hét elteltével lehet beutazni Izraelbe. Azokra, akik az elmúlt fél évben emlékeztető oltásként kaptak ilyen vakcinákat, szintén ezek a várakozási idők vonatkoznak.

A SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegségből (Covid-19) felgyógyultak is beléphetnek az országba, ha pozitív vírustesztjük óta eltelt legalább 11, de nem több mint 180 nap, vagy ha fél évnél régebben voltak betegek, de beadattak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott vakcinák valamelyikéből legalább egy adagot.

Az utazóknak az indulást megelőző 72 órában és érkezéskor is PCR-tesztet kell végeztetniük, az eredményt izolációban kell megvárniuk - írta a The Jerusalem Post című izraeli lap.

A feltételeket az idegenforgalmi és az egészségügyi minisztérium, valamint Naftali Bennett miniszterelnök dolgozta ki, de még a teljes kabinetnek jóvá kell hagynia őket. A kormány hangsúlyozta, hogy a járványügyi intézkedéseket folyamatosan hozzáigazítják a helyzet alakulásához, tehát gyorsan megváltozhatnak.

Izrael gyakorlatilag a járvány ottani kezdete, tehát tavaly március óta zárva tartotta a határait a külföldiek előtt. Az utóbbi hónapokban már beengedtek kisebb turistacsoportokat, amelyeknek tagjai be voltak oltva, illetve olyan külföldieket, akik izraeli állampolgárok közvetlen rokonai.

Az enyhítést mindig az idegenforgalmi minisztérium szorgalmazta a legjobban.

Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan