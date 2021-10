A briteknek most fognak igazán hiányozni a külföldi munkavállalók

Raktárok, éttermek, hotelek és idősotthonok – a konzervatív Lord Simon Wolfson vezette Next ruhaipari vállalat szerint ezekre a területekre is érdemes lenne odafigyelnie a kormánynak most, hogy a kamionsofőr-hiány már reflektorfénybe került. A vállalat a Sky News cikke szerint azt is nyilvánosságra hozta, hogy eladásaikon már látszik az ellátólánc bizonytalanságának hatása, áraikat pedig a magas szállítási költségek emelik.

A kihívások ellenére a márka 347 millió font adózás előtti nyereségről számolt be a július 31-ig tartó hat hónapra vonatkozóan, ami 5,9 százalékkal magasabb, mint a járvány előtti szint, mivel a teljes árú eladások 8,8 százalékkal emelkedtek, és ez javította az egész éves eredményre vonatkozó várakozásait is. Ennek ellenére aggodalommal néznek a karácsonyi időszak elébe, mivel attól tartanak, hogy

nem sikerül elegendő embert felvenniük a raktárakba és a logisztikai feladatok ellátására.

"A külföldi munkavállalók nélkül, akik segítenének a csúcsidőszakban, gyanítjuk, hogy a vásárlók felé történő szállítás több időt vehet majd igénybe a kereskedelmi főszezonban. A kamionsofőr-válságot előre láttuk, hónapok óta beszéltünk róla. Az Egyesült Királyság gazdasága érdekében reméljük, hogy a kormány határozottabban fog hozzáállni a raktárakban, éttermekben, szállodákban, ápolási otthonokban és számos szezonális iparágban fenyegető szakképzettségi válsághoz.

A keresletvezérelt megközelítés, amely biztosítja, hogy az ország rendelkezzen a szükséges készségekkel, most létfontosságú"

- fogalmazott a Next.

Raktárkészletük távol áll az optimálistól a cég szerint, alacsonyabb 12 százalékkal, mint 2019-ben volt. A kétszázalékos áremelkedés nagyrészt a szállítási árak megugrásának köszönhető, a jövő év első felére pedig 1,5 százalékig emelkedik.

Eredményeik szerint online értékesítésük 52 százalékkal nőtt, míg áruházi értékesítésük 38 százalékkal csökkent. Az üzletek áprilisi újranyitásakor, valamint a júniusi meleg időjárás hatására a kereslet fellendült, az utóbbi időben pedig az Egyesült Királyságban nyaraló fogyasztók is fellendítették az eladásokat. Ez arra késztette a vállalatot, hogy az egész évre vonatkozó értékesítési növekedési előrejelzését 10 százalékra emelje, a nyereségre vonatkozó kilátásait pedig 800 millió fontra, ami 36 millió fonttal magasabb, mint a korábbi előrejelzés.

Nyitókép: Pixabay.com