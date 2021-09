Deutsch Tamás Ursula von der Leyen vakcinás ígéretéről: "Hisszük, ha látjuk"

Az Európai Bizottság megpróbál kimenekülni ebből az általa előidézett jogellenes helyzetből – ezt mondta Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-delegációvezetője annak kapcsán, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőnek levélben jelezte, hogy megvitatja az Európai Unió egészségbiztonsági bizottsága, hogy azok a magyar állampolgárok, akiket kínai vagy orosz vakcinával oltottak, megkaphassák az európai oltási igazolványt, ha harmadik oltásként egy európai engedéllyel bíró vakcinát vesznek fel.

Deutsch Tamás hozzátette, hogy a magyar kormány, a magyar hatóságok és minisztériumok minden fórumon eljártak és eljárnak azért, hogy ez a jogegyenlőtlenségi állapot megszűnjön.

"Az az igazság, hogy Ursula von der Leyennek ez a bejelentése két kérdést is felvet: egyrészt

hisszük, ha látjuk,

mert hallottunk már ilyen érdekes és izgalmasan hangzó kijelentést, de ha a bejelentett intézkedés valósággá válik, az mindenféleképpen előnyt jelent a magyar polgároknak, másrészt viszont az Európai Bizottság feltehetően azért gondolkodhat ezen a megoldáson, mert látnia kell, hogy a jelenlegi gyakorlat minden elemében ellentétes az európai jogrenddel, mivel törvénytelenül hátrányos megkülönböztetés az uniós polgárok tíz- és százezreivel szemben" – húzta alá a politikus.

A fő gond szerinte az, hogy akik "csak" harmadik oltásra kaptak olyan vakcinát, amely az uniós közös beszerzésből származik, őket sérelem éri. Örülne, ha látná, hogy nemcsak feltételezések és levelek, hanem végre tettek is mutatnák, hogy ennek a helyzetnek a megoldására döntések is születnének. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ez nemcsak magyar állampolgárokat érintő probléma, hiszen más tagországokban is oltottak keleti vakcinával.

Ujhelyi István ugyanakkor – szerinte – más tollával ékeskedett,

amikor sajátjaként állította be a jogegyenlőségi kezdeményezést, miközben a magyar hatóságok minden fórumon már korábban követelték ugyanezt, de összességében örül neki, hogy a magyar baloldal is támogatja a kormány ebbéli erőfeszítéseit.

