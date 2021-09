Bizánci szent liturgiát mutatott be Ferenc pápa Eperjesen

Történelmi egyházi szertartásnak számított a Ferenc pápa bemutatta bizánci szent liturgia az eperjesi városi sportcsarnok előtti téren. A szent liturgiához a szomszédos országokból is csatlakoztak görögkatolikusok.

Katolikus egyházfő Szlovákiában most először mutatott be szent liturgiát. Korábban II. János Pál pápa 1991-ben Máriapócson, és Ferenc pápa 2019-ben Balázsfalván mutatott be görögkatolikus szertartást.

A Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén a Szentatya Aranyszájú Szent János szerinti bizánci liturgiát vezetett. Homíliájában Ferenc pápa a kereszt jelentőségéről beszélt. "A világ szemében a kereszt kudarc (..) mivel azt mutatja, hogy a jókat elteszik az útból, és a gonoszok diadalmaskodnak" – jelentette ki.

Megjegyezte, hogy a keresztények is győzelemre vágynak, de

"a kereszt nélküli kereszténység világivá és sterillé válik".

Hozzátette: számtalan helyen látni a keresztet, a templomoktól kezdve az emberek nyakában, az otthonokban és a járművekben is, de "nincsen haszna, ha nem nyitjuk meg a szívünket előtte". Kifejtette, hogy a keresztet nem szabad "imádat tárgyává, még kevésbé politikai jelképpé, vallási és társadalmi jellé alacsonyítani". Hozzátette,

akinek a kereszt nem csak a nyakában, hanem a szívében van, senkiben nem ellenséget, hanem mindenkiben testvért lát.

A pápa megemlékezett mindazokról, akik Szlovákiában a krisztusi kereszt nevében vállalták szenvedéseiket, és meg is haltak érte. Emlékeztetett, hogy a világ "túl sok más részén" ma is üldözik a keresztényeket. Ferenc pápa köszönti a híveket útban a városi sportcsarnok előtt tartandó miséjére Eperjesen 2021. szeptember 14-én. A katolikus egyházfő négynapos látogatáson tartózkodik Szlovákiában. MTI/AP/Gregorio Borgia

Az eperjesi sportcsarnoknál vatikáni források szerint közel negyvenezren vettek részt az eseményen. A liturgián jelen voltak a szlovákiai és a szomszédos országok görögkatolikusai: többek között a szlovákiai egyházat vezető Ciril Vaszil érsek, a vatikáni Keleti Egyházak Kongregációjának korábbi titkára, Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek, az ukrajnai görög-katolikus egyház vezetője, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Bohács Béla a nemzetközi kapcsolatokért és a magyar hívekért felelős szlovákiai görögkatolikus püspöki helynök. Jelen volt Stanisław Dziwisz bíboros, Krakkó nyugalmazott érseke, II. János Pál egykori személyi titkára.

A szabadtéri oltárnál a magyar feliratú Klokocsói Istenszülő-ikon állt, melyet Eperjesen őriznek. A kegyképen magyar nyelvű felirat olvasható: "Boldog Asszony valóságos képe, mely 1670 Felső Magyarországon Vinna várához tartozó Klokocsó nevü orosz falu templomában sokak láttára elsőben könnyezni, s azután némely eretnekek késsel szurások után orczáján legörgő könnyhullatással sírni láttatott."

Vakles Attila, aki görögkatolikus parókus a szlovákiai Szesztán elmondta, hogy a legutolsó népszámláláson 250 ezren vallották magukat görögkatolikusnak. A pozsonyi, kassai és eperjesi egyházmegyében szlovákok, magyarok és ruténok gyakorolják vallásukat, közöttük a magyarok számát 15 ezerre tette.

A Szlovákiában felszámolt, majd 1968-tól újraalakult görög katolikus egyház történetében fordulópontot jelentett, hogy 2008-ban XVI. Benedek pápa megalapította a pozsonyi székhelyű görögkatolikus püspökséget, ezzel egyidőben egyházmegyei rangra emelte a kassai apostoli exarchátust, és az addigi eperjesi görögkatolikus püspökséget érsekséggé emelte, így létrejött a három szlovákiai görögkatolikus egyházmegye.

Ferenc pápa kedd délután Kassára megy tovább, ahol a többségében romák lakta Lunik IX lakótelepre látogat,

majd fiatalokkal találkozik a Lokomotiv-stadionban.

Nyitókép: MTI/EPA/Vatikáni Média