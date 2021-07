Óriási robbanás Leverkusenben, nagy füst és veszélyes anyag a levegőben – videók

Hatalmas robbanás rázta meg az észak-rajna-vesztfáliai Leverkusent – írja a Bild –, a város felett fekete felhő telepedett meg. A városban telephellyel rendelkező Currenta közműcég megerősítette, náluk történt a detonáció.

A Kölntől mintegy 20 kilométerre északra, a Rajna partján fekvő Leverkusenben található Chempark telephely üzemeltetői közölték, hogy a robbanás oka tisztázatlan.

A telep hulladékégetőként működik, itt veszélyes anyagokat is tárolnak, illetve ártalmatlanítanak.

A kölni rendőrség közölte, hogy nincs információjuk a robbanás okáról vagy méretéről, és egyelőre nincs tudomásuk sérültekről. Egyben arra kérték a lakosokat, hogy ne menjenek a szabadba, és figyelmeztették a Leverkusenen kívülről érkezőket, hogy kerüljék el a környéket.

Több közeli főútvonalat is lezártak. Kiterjedt mértékű károkról számoltak be.

A Twitter közösségi oldalon arról írtak, hogy tűzoltókat és a szennyezés mértékét felderítő járműveket vetettek be.

A régió egész területéről hívtak tűzoltókat, hogy segítsenek a tűz oltásában.

