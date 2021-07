Gigantikus macska bukkant fel Tokióban

Csak július 12-én helyezik hivatalosan üzembe, de már most is egész nap szórakoztatja az arra járókat a japán főváros Sindzsuku kerületének vasútállomása mellett a hatalmas, élethű macska, amely egy gigantikus, ívelt LED-falról néz le a járókelőkre. Sőt nemcsak lenéz, hanem időnként felkel, majdnem leesik, szunyókál, és néha hallhatóan nyávog is.

A tesztadásnak máris híre ment a világban, a közösségi hálókon terjednek a helyszínen készült felvételek, de LED-fal üzemeltetője már webkamerát is beállított, hogy bárki nyomon követhesse a Sindzsuku macskát (meg persze a falon megjelenő hirdetéseket).

Kínában több helyen is van már van hasonló – és hasonlóan népszerű – ledfal, például Csengtuban egy időben egy űrhajó repült a nézők "feje fölé", míg Csungkingben egy hatalmas kéz nyúlt a járókelők felé (lásd a lenti videókat).

View this post on Instagram A post shared by Mashable (@mashable)

Nyitókép: Twitter