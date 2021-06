Nagy összeget kapott a Covax, mégis van gond

Az alacsony jövedelmű országok oltási kampányait támogatni hivatott Covax-kezdeményezésnek 2,4 milliárd dollárt sikerült összegyűjtenie oltóanyag-vásárlásra, de a piacon elérhető vakcinák korlátozott mennyisége továbbra is akadályozza a program hatékony működését - jelentették be virtuális sajtótájékoztatón az ebből a célból szervezett donorkonferencia szervezői szerdán.

A Japán és a Gavi vakcinaszövetség által szervezett konferencián összegyűlt pénz 1,8 milliárd adag oltóanyag megvásárlására elegendő, amivel

91 szegény ország lakosságának mintegy harmada oltható be.

A Covax arra számít, hogy a vakcinákat még az idén, illetve 2022 elején tudják majd szállítani a gyártók.

Seth Berkley, a Gavi amerikai főigazgatója elmondta, hogy a beszerzett vakcinák ötödét - "mérete miatt" - India kapja. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság korábbi elnöke, a Gavi igazgatótanácsának jelenlegi elnöke elmondta, hogy a konferencián összegyűlt pénzzel összesen 9,6 milliárd dollár áll a Covax rendelkezésére. Beszámolt arról is, hogy a donorok 775 millió dollárt különítettek el a szállítási költségekre.

A konferencián az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, és Kamala Harris amerikai alelnök is részt vett. Von der Leyen arról biztosította a Covaxot, hogy az EU mindaddig kitart a kezdeményezés mellett, míg a vírust le nem győzik.

A Covax május 31-ig 77 millió adag vakcinát juttatott el 127 országba és területre, sokkal kevesebbet a tervezettnél. A szervezők arra figyelmeztettek, hogy

június végére a Covaxnak 190 millió dózis elmaradása lesz eredeti terveihez képest.

Berkley aggodalmának adott hangot a "rövid távú ellátási zavarok" miatt.

A Covaxnak óriási érvágás, hogy minden ország alapvetően magának akarja a vakcinát, s emellett kapacitásai nagy részét az adta volna, hogy az Indiai Szérumintézet nagy mennyiségű oltóanyagot ígért, amelyet azonbna a járvány ott tomboló második hulláma miatt az indiai kormány nem enged exportálni. Adar Punavalla, az Indiai Szérum Intézet vezetője szerdán arról beszélt, hogy ha Indiában javul a helyzet, akkor pár hónapon belül újraindulhatnak a szállítások.

Seth Berkley ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy világjárvány idején nem elég szállítani, gyorsan kell szállítani a vakcinákat, "mert milliók élete forog kockán".

"Az eddig beadott 1,8 milliárd dózisnak csak mintegy 0,4 százalékát adták be alacsony jövedelmű országokban. Ez erkölcsileg, járványügyileg és gazdaságilag is elfogadhatatlan" - hangoztatta a csúcstalálkozón Tedros Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

