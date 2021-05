Furcsa állításai vannak a koronavírus-járvány indulásáról az amerikai titkosszolgálatnak

A Vuhani Virológiai Intézet laborjában számos veszedelmes vírust vizsgálnak, innen a gyanú, hogy a szupertitkos intézmény falai között "keletkezhetett" a mostani koronavírus is, ám ezt korábban senki sem bizonyította.

Egy Donald Trump amerikai elnöksége végén készült titkosszolgálati jelentés azonban most napvilágot látott, ez az írás állítja, hogy 2019 novemberében három tudós a koronavírushoz hasonló tünetekkel került kórházba. A jelentést - mint a Portfolio összefoglalójában olvasható - a WHO döntéshozó bizottságában tették asztalra, így a kínai fél elleni nyomozás új erőre kaphat, és akár meg is dőlhetne az eddig ismert elmélet, amely szerint a koronavírus egy közvetítő állaton keresztül, de a denevértől kerülhetett át állatról emberre.

A rejtélyes ügyet tisztázhatná, ha egyértelművé válna, milyen betegsége lehetett az érintett kutatóknak.

Ismert, a vírus létét december 8-án jelentették be Kínában.

