Fülöp halála után a királyi családban kéthetes gyászidőszak kezdődött, amely pénteken jár le. A királynő ezt az időszakot windsori rezidenciáján tölti a legszűkebb családi körben. A családtagokon kívül csak a királynő legközelebbi munkatársaiból álló húszfős stáb tartózkodik a London nyugati határában lévő windsori kastélyban.

Az egyetlen hivatalos szerdai aktus annak az üzenetnek a közzététele volt, amelyet a Buckingham-palota - a királyi család első számú londoni hivatala - ismertetett a királynő nevében.

A közleményben az uralkodó meleg hangon mond köszönetet azért a sok jókívánságért, amelyet 95. születésnapja alkalmából kapott. Jóllehet a családot mélységes szomorúsággal tölti el Fülöp herceg halála, jóleső érzéssel nyugtázta ugyanakkor azokat a megemlékezéseket, amelyekkel az Egyesült Királyság, a Nemzetközösség és a világ népei adóztak az edinburghi herceg emlékének - áll a palota által közzétett nyilatkozatban.

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021