Sokkal több indiai eset lehet, mint amiről tudunk

A variáns felfedezésének híre azonnal bejárta a világot, révén két mutációt is tartalmaz a tüskefehérjén. A B.1.617 mellett indiai variáns néven is ismert törzs esetében ezek a mutációk az emberi szervezet sejtjeihez való kapcsolódást könnyítik, illetve segítik az immunválasz kikerülését is, írja a Sky News.

A benne fellelt mutációk nem voltak ismeretlenek a kutatók számára: az L452R nevet viselő kaliforniai törzsben ismerték meg korábban, ennek hatására lett mintegy húsz százalékkal fertőzőbb az a variáns. Másik mutációja az E484Q, amely kísértetiesen hasonlít a brazil és a dél-afrikai törzsben egyaránt megtalálható E484K-ra. A brazil és dél-afrikai variáns mutációja amellett, hogy mind a korábbi fertőzés, mind az oltás adta védettséget képes részben megkerülni, szintén fertőzőbbé teszi azt a törzset, amely hordozza.

Mindennek eredményeképp bár az indiai kormány kezdetben tagadta, hogy lenne összefüggés az országban megugró esetszám és a variáns közt,

március közepén a korábbi stagnálás után drámai mértékben megugrott a friss esetek száma az országban.

A korábbi napi csúcs háromszorosáig, 280 ezer főig ugrott a vasárnapi érték, az elmúlt egy hétben pedig napi szinten ezernél is több áldozatot szed a vírus az 1,3 milliárdos lakosságú országban. A kórházak túltelítettek és hamarosan nem lesz már szabad lélegeztetőgépük sem. Új-Delhiben mindezek következményeképp hétfőtől egyhetes szigorú kijárási tilalmat vezettek be.

Az Indiáról ismert számok már önmagukban is elég riasztóak, de sokak szerint a valóságban sokkalta magasabb mind a fertőzöttek, mind a halottak száma. Valószínűleg a variáns is több mintában van ott, mint amennyiről az indiai kormány beszél, mivel az országnak nincsen olyan fejlett szekvenálóprogramja, mint például Nagy-Britanniának. Az biztos, hogy az esetek száma exponenciálisan nő, így már nem csak a kezdetben érintett Mahárástra tartományban drámai a helyzet.

A krematóriumok sem bírják

Több városban jelentenek nagyságrendekkel több, a koronavírussal kapcsolatos protokollok közt megtartott temetést és hamvasztást, mint ahány koronavírusos halálesetről a hatóságok beszámolnak.

Kormányhivatalnokok szerint ennek a túlzott óvatosság az oka: akkor is ezeket a protokollokat követik, ha mindössze 0,1 százalék esély van arra, hogy akit temetnek, az koronavírusos volt.

Bhramar Mukherjee indiai származású biostatisztikus szerint ugyanakkor a kormány tagadásban él, sokan nem értik a kialakult helyzetet.

Van olyan krematóriumvezető, aki bubópestis és áradás idején sem látott annyi hamvasztást, mint most.

Mukherjee kutatása szerint az első hullámban a felfedezett eseteknél 11-szer több fertőzött volt Indiában a valóságban, a halálos áldozatok száma pedig a jelentett adat 2-5-szöröse lehetett. Guharat városában éjjel-nappal működnek a krematóriumok, amelyekben már megolvadnak a fém alkatrészek a folyamatos hőkitettség hatására, írja a Reuters.Több városban jelentenek nagyságrendekkel több, a koronavírussal kapcsolatos protokollok közt megtartott temetést és hamvasztást, mint ahány koronavírusos halálesetről a hatóságok beszámolnak.Kormányhivatalnokok szerint ennek a túlzott óvatosság az oka: akkor is ezeket a protokollokat követik, ha mindössze 0,1 százalék esély van arra, hogy akit temetnek, az koronavírusos volt.Bhramar Mukherjee indiai származású biostatisztikus szerint ugyanakkor a kormány tagadásban él, sokan nem értik a kialakult helyzetet.Van olyan krematóriumvezető, aki bubópestis és áradás idején sem látott annyi hamvasztást, mint most.Mukherjee kutatása szerint az első hullámban a felfedezett eseteknél 11-szer több fertőzött volt Indiában a valóságban, a halálos áldozatok száma pedig a jelentett adat 2-5-szöröse lehetett.

Deepti Gurdasani klinikai epidemiológus szerint, aki Indiában tanult orvosnak, majd tíz éven át itt gyakorolta szakmáját azelőtt, hogy Nagy-Britanniába költözött volna, a variáns igencsak aggasztó, mivel

minden olyan tulajdonságot - fertőzőség, az immunitás kikerülése oltás és korábbi fertőzés esetében is - kipipál, ami miatt általában oda kell figyelni egy variánsra.

Mint rámutatott, a brazil és a dél-afrikai variánsban található mutáció, mely nagyon hasonlatos az indiaiban levőhöz, bizonyítottan csökkenti a Oxford-AstraZeneca, a Johnson and Johnson és a Novavax oltások hatékonyságát is.

A kialakult helyzet hatására Modi elnök pozíciója egyre gyengébbnek tűnik: az NBC News cikke szerint azzal vádolják, kontár járványkezelése vezetett súlyos második hullámhoz. Az esetszámok emelkedése mellett is engedélyezik ugyanis a milliókat vonzó vallási ünnepeket, valamint választási eseményeket is tartanak az országban, a Twitteren pedig a ResignModi, azaz Modi mondjon le hashtag hétfő óta egyre több bejegyzésben tűnik fel. Oltásválság van kialakulóban

Már a múlt héten is mindössze 27 millió adag oltás volt az országban: ez a mostani oltási tempót számítva kilenc napi adagot jelent.

A kormány a Szérum Intézetnek 30 millió dolláros tőkét ad annak érdekében, hogy a jelenlegi 50-60 millió adag helyett 100 millió adagot tudjanak gyártani havonta az AstraZeneca oltásának helyben készített változatából, a CoviSieldből.

A COVAX-nak már szinte nem is szállít az ország: az első negyedévben 64 millió adagot vittek ki részükre Indiából, az elmúlt hetekben ugyanakkor mindössze 2 milliónyit.

Adar Poonawalla, a Szérum Intézet vezetője már a Twitteren kérte Joe Biden amerikai elnököt arra, hogy függessze fel az oltásgyártáshoz szükséges nyersanyagok kiviteli embargóját Amerikából, hogy többet tudjanak gyártani. Május elsejétől minden felnőtt jogosult a koronavírus elleni oltásra Indiában, ahol már most sincsen elég a vakcinából, írja a The Guardian.Már a múlt héten is mindössze 27 millió adag oltás volt az országban: ez a mostani oltási tempót számítva kilenc napi adagot jelent.A kormány a Szérum Intézetnek 30 millió dolláros tőkét ad annak érdekében, hogy a jelenlegi 50-60 millió adag helyett 100 millió adagot tudjanak gyártani havonta az AstraZeneca oltásának helyben készített változatából, a CoviSieldből.A COVAX-nak már szinte nem is szállít az ország: az első negyedévben 64 millió adagot vittek ki részükre Indiából, az elmúlt hetekben ugyanakkor mindössze 2 milliónyit.Adar Poonawalla, a Szérum Intézet vezetője már a Twitteren kérte Joe Biden amerikai elnököt arra, hogy függessze fel az oltásgyártáshoz szükséges nyersanyagok kiviteli embargóját Amerikából, hogy többet tudjanak gyártani.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Anupam Nath