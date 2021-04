Egyre drámaibb a helyzet Indiában

Rekordszámú új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak szerdán is Indiában, miközben az ország több állama komoly nehézségekkel szembesül a járványkezelésben, vakcinahiányra panaszkodik, és kéri az oltási kampány kiterjesztését a fiatalabb korosztályokra.

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt napon országosan 126 789 új fertőzöttet regisztráltak, közülük 59 907-et a járvány által leginkább sújtott Mahárástra államban. Az új fertőzöttek napi száma első ízben hétfőn lépte át a százezret, és azóta háromszor ugrotta át ezt a határértéket a napi mutató, amely jelenleg legmagasabb a világon.

A fertőzöttek száma jóval gyorsabban nő Indiában, mint a járvány tavalyi első hulláma idején, ami szemlátomást váratlanul érte a hatóságokat. A kormány szerint ez elsősorban az emberek tömeges összejöveteleire vezethető vissza, illetve arra, hogy

dacolva az előírásokkal, nem hordanak védőmaszkot az újranyitott boltokban és irodákban.

Narendra Modi miniszterelnök tanácskozást hívott össze az államok főminisztereivel, hogy megvitassák a járvány megfékezéséhez szükséges intézkedéseket. Az ellenzéki pártok azzal vádolják őt, hogy vakcinák tízmillióit exportálja más országokba, miközben Indiában csupán a lakosság lélekszámának töredékére jut elegendő oltás.

Új-Zéland csütörtökön két hétre beutazási tilalmat rendelt el az Indiából érkezők számára, beleértve a saját állampolgárait is.

Indiában a járvány kezdete óta 12,9 millióan kapták el a koronavírus-fertőzést, amivel az 1,32 milliárd lakosú ország a harmadik a világon az Egyesült Államok és Brazília után. Egy nap alatt 685-el nőtt a fertőzés okozta Covid-19 betegség halálos áldozatainak a száma, ami az elmúlt öt nap legmagasabb növekménye volt.

Több indiai államban - köztük Mahárástrában is - a kelleténél

korábban bezárnak az oltási központok, és hazaküldik a várakozókat, mert elfogytak a vakcinakészletek.

Orisza államban az oltóközpontok fele bezárt.

Mahárástra állam egészségügyi minisztere, Radzes Tope azzal vádolta a szövetségi kormányt, hogy arányaiban kevesebb vakcinaadagot küld az államba a Narendra Modi pártja által megszabottaknál. Azt is mondta, hogy hatósági árat akarnak szabni a Remdesivir nevű antivirális gyógyszernek, amelyből ugyancsak hiány mutatkozik. A dpa hírügynökség jelentése szerint Mahárástrában - amely már az első hullám idején is a járvány által leginkább sújtott indiai állam volt - a kórházak intenzív osztályain kevés a betegágy és oxigénpalackokból is hiány van. A Covid-betegek számára fenntartott intenzív osztályos ágyak hatvan százaléka foglalt, de egyes mahárástrai körzetekben kilencvenszázalékos az arány.

A szövetségi kormány tagadja, hogy az előnyben részesített csoportok - 45 fölöttiek és a járvány frontvonalában dolgozók - esetében bármilyen hiány lenne. Azzal vádolja az államokat, hogy pánikot keltenek.

Nyitókép: MTI/EPA/Divjakant Szolanki