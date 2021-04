Két aggasztó mutáció egy helyen - az indiai variáns

Mindkét mutáció - melyek jele E484Q és L452R - a tüskefehérjén található, ez teszi őket egyaránt aggasztóvá: mivel a koronavírus felületén található fehérje nyitja meg az emberi sejteket annak érdekében, hogy a fertőzés létrejöhessen, egy, a tüskefehérjét érintő mutáció hatására akár az is előfordulhat, hogy a variáns fertőzőbb lesz, mint bármely korábbi volt. Eddigi tudásunk alapján az is előfordulhat, hogy testünk nehezebben ismeri majd fel az újonnan kialakult törzset annak megváltozott tulajdonságai miatt, így talán nem veszi észre, hogy el kellene kezdenie antitesteket termelni azzal szemben, írja a MedicalXpress.

Az indiai kormány ugyan arról beszél, hogy az új törzs megjelenése és a megugró esetszám között nincsen közvetlen kapcsolat, ezt a nézetet azonban nem mindenki osztja. Az országnak februárban ugyanis sikerült megfékeznie a vírus terjedését, de a közelmúltban ismét megugrottak az esetszámok – ez sokak szerint az indiai variáns és más, az országban keringő törzsek, például a brit variáns számlájára írható.

Hogy a világ második legnépesebb országában több variáns is rohamosan tejed, annak igazán aggasztó következményei vannak.

A variánsok húsz százalékkal több kórházi kezelést igényelő esethez vezetnek, amint azt a dél-afrikai második hullámban megfigyelték.

Ez annak köszönhető, hogy a gyorsan terjedő variánsok hirtelen okoznak nagy kitöréseket, amelyek túlterhelik az egészségügyi ellátórendszert. Reményt csak az oltások adnak, mivel ezeknek köszönhetően sikerülhet leküzdeni az esetszámot még a variánsok jelenléte mellett is: igaz, az indiaival szemben még nem próbálták ki egyiket sem laboratóriumi körülmények között. Ám csak immunizációval lehet megelőzni azt, hogy további, esetlegesen oltásoknak teljes mértékben ellenálló törzsek jöhessenek létre.

A többi variánshoz hasonlóan most az indiai terjedését is követni kell: ez csak génszekvenálás útján lehetséges, de kizárólag kontaktkutatással együtt lehet eredményeket elérni e téren. Ezzel párhuzamosan vizsgálni kell ezt a mutációt is, hogy kiderüljön, fertőzőbb, halálosabb-e, esetleg kikerüli-e a korábbi megbetegedés vagy oltás nyújtotta immunvédelmet. Az indiai variánssal szemben hatásos vakcinaváltozat tesztelése is fontos lépés, de mindennek csak akkor lesz igazi eredménye, ha közben gyors ütemben zajlik a lakosság átoltása is.

Az aggasztó variánsok

A brazil variáns csökkenti az oltás és az antitestkoktélok hatását, valamint a fertőzés átvészeléséből fakadó immunvédelmet.

A dél-afrikai variáns nagyjából 50 százalékkal fertőzőbb az eredeti "vadvírusnál", csökkenti az oltás és az antitestkoktélok hatását, valamint a fertőzés átvészeléséből fakadó immunvédelmet.

A brit variáns nagyjából 50 százalékkal fertőzőbb, és valószínűsítik, hogy a hospitalizáció és a halál esélyét is növeli. Minimálisan csökkenti az oltás és az antitestkoktélok hatását, valamint a fertőzés átvészeléséből fakadó immunvédelmet.

