Kiderült, így utazhatunk majd újra

Ha majd egyszer, az új normalitás részeként ismét utazhatunk is, egészen biztosan más világ várja a legrutinosabbakat is, mint amilyenben gardróbjukba tolták bőröndjeiket tavaly márciusban. Nemcsak a maszkviselés vagy a távolságtartás határozza majd meg a pandémia utáni utazás gyakorlatait. A CNN utazási szakértőket kért meg arra, vázolják, meglátásuk szerint milyen újdonságok várhatnak majd minket világszerte.

Igazolás igazolás hátán

Biztosan sokkal jobban utánanézünk majd annak, milyen feltételekkel utazhatunk be egy országba, és ennek része lesz majd különböző igazolások megszerzése és bemutatása is, legyen szó arról, hogy átestünk-e a fertőzésen, vagy arról, hogy indulás előtt egészségesek vagyunk, esetleg már beoltottak minket. A vakcinaútlevelek és egészségügyi igazolások széles skálájának ötletét vázolták már a közelmúltban, köztük az Európai Unió vakcinaútlevelével vagy az IATA egészségügyi igazolásokat tartalmazó applikációjával. Hogy ezek pontosan hogyan működnek majd, még nem tudni, de abban egyelőre egyetértés formálódik, hogy

egyelőre nem lehet oltáshoz kötni az utazást,

az alacsony átoltottság miatt. Így egyelőre a tesztelés tűnik kulcsfontosságúnak.

Az érintésmentesség elterjedése

Telefonunk lehet a hotelszoba kulcsa, és a recepcióssal sem személyesen, hanem üzenetben vagy telefonon beszélgetünk majd talán. Az arcfelismerésen alapuló technológiákat egyes hajótársaságok már elkezdték a pandémia előtt is tesztelni azonosítás vagy épp fizetés céljára: ők most profitálhatnak ebből. És el kell felejtenünk a svédasztalt is abban formában, ahogy eddig ismertük: valószínűleg a személyzet szolgálja majd ki a vendégeket, ezzel az ételpazarlás is csökkenhet.

Az újszerű szállásmegoldások ideje

Az AirBnB népszerűségének jót tesz a pandémia: az emberek tömött szállodák ehelyett jobban örülnek a saját lakásnak, esetleg háznak saját kerttel, amelyben biztosan nem kell másokba botlaniuk. Azért a szakértők úgy vélik,

újra nőni fog a hotelek népszerűsége, áraik pedig tovább csökkenek,

ahogyan ez már zajlik a pandémia kezdete óta.

Nagyobb rugalmasság

A foglalási és utazási feltételeknél tapasztalható nagyobb fokú rugalmasság is túlélheti a járványt: A mostani helyzetben ezt a kényszer szüli, és valószínű az is, hogy a légitársaságok nem lesznek annyira flexibilisek a lemondásokkal kapcsolatosan, mint ma, de valamit biztosan megőriznek majd ebből a gyakorlatból.

Drágább lesz a repülés

Mivel a légitársaságok nem fogják a pandémia befejezte után azonnal teljes kapacitásukat visszaállítani, várhatóan nagyobb lesz a kereslet a járatokra, mint amekkora a kínálat, ez pedig repülőjegyek árának növekedését eredményezi. A folyamat már elkezdődött.

Az üzleti utazások jövője bizonytalan

Arról, hogy az üzleti utak sorsa mi lesz, senki sem mer előrejelzésekbe bocsátkozni. Bár úgy vélik, az emberek vágynak a fizikai találkozásokra is, valószínűsítik, hogy részben online, azaz

hibrid formában megrendezett üzleti események

veszik majd át a korábbi utazgatások helyét. A cégek bizonyosan igyekeznek majd spórolni az ilyen típusú utakon, hogy mi lesz az arany középút, majd kiderül. Egyenlőtlenséget hozhat a vakcinaútlevél

Az oltottak demográfiai eloszlása is egyenlőtlenségekhez vezethet: a fiatalabbaknak kevesebb szabadság juthat.

A friss negatív teszttel vagy megfelelő antitestteszttel való utazás lehetősége segítség lehet a fiatalabbaknak és az oltatlanoknak, de ez költséggel jár az utazóra nézve. Az átoltottság nagy szórása miatt valószínű , hogy ha be is vezetik az uniós vakcinaútlevelet, abból egyes, több oltáshoz jutó országok jobban profitálnak majd, mint mások.Az oltottak demográfiai eloszlása is egyenlőtlenségekhez vezethet: a fiatalabbaknak kevesebb szabadság juthat.A friss negatív teszttel vagy megfelelő antitestteszttel való utazás lehetősége segítség lehet a fiatalabbaknak és az oltatlanoknak, de ez költséggel jár az utazóra nézve. Az egyes vakcinatípusok elfogadottsága is kérdés. Mindezzel együtt a sokféle, eddig bemutatott egészségügyi igazolás vagy vakcinaútlevél terve közt az uniós legalább egységes megközelítést hozhat.

Nyitókép: Pixabay