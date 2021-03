A brazil Covid-helyzetben akár "világháborúra" is szükség lehet

Brazíliában a pandémia eddigi legnehezebb napjait élik meg: a halálos áldozatok száma felülmúlja a korábbi statisztikákat, a vírushelyzettel kapcsolatosan pedig már a dél-amerikai állam tudósai is vészharangokat kongatnak. Miguel Nicolelis, az ország egyik vezető kutatója, a Duke University szakembere szerint a nemzetközi közösségnek felelősségre kellene vonni az államot azért, hogy megfelelő járványügyi intézkedések hiányában már több mint negyedmillió brazil halt bele a járványba. Ez a világ halálos áldozatainak tizedét jelenti – írja a The Guardian.

Nicolelis szerint Brazília már globális veszélyt jelent, mivel ha továbbra is így tombolhat területén a koronavírus, azzal új és halálosabb variánsok megjelenését kockáztatjuk.

Brazília ma laborként működik

"A világnak hevesen kellene felszólalnia azzal a rizikóval kapcsolatban, amit Brazília jelent a világjárvány elleni küzdelemben – fogalmazott. –

Mi értelme van annak, ha Amerikában vagy Európában sikerült legyőzni a járványt, miközben Brazília táptalaja marad annak?"

Jair Bolsonaro, az ország szélsőjobboldali elnöke következetesen kis megfázásként beszél a koronavírusról és elhárítja az az elleni küzdelemre való felszólítást. Nicolelis szerint nem csak az a baj, hogy az ország a lehető legrosszabbul áll hozzá a vírushoz a világon.

"A gond az, hogy ha a vírust olyan szinten engedjük szaporodni, ahogyan most Brazíliában szaporodik, azzal megnyitjuk a lehetőséget új és halálosabb mutációk megjelenése előtt" – mondta. Egy ilyen variáns, a P.1 már meg is jelent, sőt, már Nagy-Britanniában is felfedezték azt.

"Brazília jelenleg nyitott labor, amelyben a vírus szaporodhat és halálosabb mutációkat hozhat létre. Ez már a világról szól, globális kérdés" – vélekedik a tudós. A brazil variáns A Manausban felfedezett, P.1 néven ismert variáns nemcsak gyorsabban terjed, de 25-60 százalékban újra is fertőzi azokat, akik már átestek a koronavíruson korábban.

Novemberben sikerült azonosítani a törzset: azután kezdtek el vizsgálódni a városban, hogy bár korábban azt feltételezték, a lakók akár háromnegyede is áteshetett a fertőzésen, mégis erőteljes második hullám sújtotta Manaust.

A brazil variáns Nagy-Britanniában már megjelent, hat mintán szekvenálták azt – érdekesség, hogy ezek közül egyet otthonában vett le a fertőzött, ám beküldésekor nem tüntette fel kilétét, így most nyomoznak utána.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint a variáns miatt lehet, hogy harmadik oltásra is szükség lesz.

Még rosszabb is jön

Kedden Brazíliában 1726 ember halt bele a koronavírusba: ez az eddigi legmagasabb szám az országban a pandémia kezdete óta. A brazil egészségügy lassan összeomlik a terhelés alatt: egy orvos egyenesen csatatérként hivatkozott a jelenlegi állapotokra. Nicolelis szerint 2022-ig nem is tud már kievickélni a kialakult tragikus helyzetből Brazília. Véleménye szerint

jövő márciusig eljutnak a félmillió áldozatig is,

ami nagyon ijesztően hangzik, de szerinte realitás. A bergamói és manausi helyzetnél még rosszabbat is jósol Brazíliának az elkövetkező időszakra, véleménye szerint azonnal háromhetes lezárást kellene meghirdetni az országban ahhoz, hogy valamelyest javulhasson a helyzet. Bolsonaro hozzáállását ismerve azonban ez gyakorlatilag elképzelhetetlen.

Brazíliában ugyan tavaly ősszel kisebb visszaesést mutatott az új koronavírusos esetek száma, de az aktív eseteké akkor is 400 ezer közelében maradt, naponta pedig még ekkor is több tízezer új fertőzöttek találtak. Cikkünk írásakor a Worldometers.info szerint 863 ezer fölött volt az aktív fertőzöttek száma: március 2-i adatok szerint 58 ezer fölötti új esetre jutott 11 726 halálozás. A 209,5 milliós országban az elmúlt egy év alatt már több mint tízmillióan megfertőződtek az új koronavírussal.

Kemény kritika Bolsonarónak

José Gomes Temporão, az ország korábbi egészségügyi minisztere, aki a 2009-es sertésinfluenza-járvány idején is betöltötte ezt a posztot, úgy fogalmaz: az országnak jelenleg nincs is stratégiája a koronavírus elleni küzdelemre. Nem kötöttek le megfelelő mennyiségű oltást, aminek következtében jelenleg az ország lakosságának 3,3 százaléka van immunizálva.

"Nem hiszem, hogy lenne még olyan vezető a világon, aki ennyire tompán, ilyen elmaradottan élne, akinek annyira téves és elvetemült elképzelései lennének a valóságról, mint Brazília elnökének – mondta Temporão. – A történelem el fogja ítélni ezeket az embereket."

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Joedson Alves