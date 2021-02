Már a célegyenesben az első egydózisos vakcina

Az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA szakértői panele pénteken este jóváhagyásra javasolta a Johnson and Johnson belga leányvállalata, a magyar vonatkozásokkal is bíró Janssen Pharmaceuticals által kifejlesztett, Covid–19 elleni védőoltás engedélyezési kérelmét. Végleges pozitív elbírálás esetén ez lesz az Egyesült Államokban engedélyezett harmadik védőoltás a betegség ellen a Pfizer–BioNtech és a Moderna vakcinái mellett - írta az Index. Ez utóbbi kettő már Magyarországon is elérhető, a Janssen oltása azonban több szempontól is jelentősen különbözik az eddigiektől.

A legfőbb, hogy a vakcina 74 százalékban megelőzte a tünetmentes esetek kialakulását is,

az FDA és a gyártó által szerdán közzétett adatok alapján. Emellett további előnye, hogy elegendő belőle egy dózist beadni, így nem kell annyi szervezés, mint az ismétlő oltásoknál, valamint hamarabb kialakulhat a teljes védettség.

A vakcinát 3 földrész 8 országában, összesen 45 ezer páciensen vizsgálták, így hatásairól és esetleges mellékhatásairól is hatalmas mennyiségű információ áll rendelkezésre.

A vizsgálat alatt egyetlen beoltott beteg sem hunyt el Covid–19 következtében, tehát a halálos lefolyású betegség ellen teljes védelmet nyújtott.

Ezenfelül a vakcina az Egyesült Államokban beoltott betegek körében 86 százalékos védelmet nyújtott súlyos lefolyású Covid–19 ellen, és

a súlyos lefolyás ellen Dél Afrikában is 82 százalékban védettséget nyújtott, ami szintén fontos az ott terjedő mutáns vírusvariáns miatt.

A Janssen szeréből Magyarország is rendelt az uniós beszerzés keretében, összesen 2 180 000 adagot.

A Janssen már benyújtotta az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagának engedélyeztetési kérelmét. Az oltóanyag feltételes forgalomba hozatalára vonatkozó ajánlását az ügynökség várhatóan március közepéig közzéteszi.

Nyitókép: MTI/EFE/EPA/Enric Fontcuberta