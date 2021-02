Joe Biden: a járvány vége már látható

A koronavírus elleni oltások biztonságosságát hangsúlyozta, és mindenkit az oltás elfogadására biztatott Joe Biden amerikai elnök .

"Ha van egy üzenet, amelyet mindenkinek át kell adni ebben az országban, az a következő: az oltások biztonságosak" - mondta.

Az elnök elmondta, hogy látogatása során bemutatták neki a vakcinák készítésével kapcsolatos óvintézkedéseket. Joe Biden kiemelte: fontos, hogy az amerikaiak bízzanak abban, hogy az oltások biztonságosak. "Kérem önöket, saját maguk, a családjuk, a közösségük érdekében, hogy amikor elérhetővé válik és sorra kerülnek, fogadják el az oltást! Csak így lehet legyőzni ezt a járványt" - hangsúlyozta az elnök.

Beszédében elkötelezte magát amellett, hogy az Egyesült Államok pénzügyi segítséget nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévő országoknak, hogy hozzájussanak a szükséges oltóanyagokhoz.

Biden optimista volt azzal kapcsolatban, hogy mikor érhet véget a járvány. Azt mondta: a pandémia vége már látható.

"Nem tudok önöknek pontosan megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a válságnak, de azt elmondhatom, hogy mindent megteszünk, hogy az a nap minél hamarabb eljöjjön"

- mondta.

Az alig egy hónapja hivatalba lépett demokrata párti elnök bírálta elődje, Donald Trump járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit. Úgy fogalmazott: "Elődöm (...) nem rendelt elegendő oltást, nem tett erőfeszítéseket, hogy minél többen megkapják a vakcinát és nem sikerült oltóközpontokat létrehoznia. Ez megváltoztatta hivatalba lépésünk pillanatát."

A demokrata elnök védelmébe vette kormánya 1900 milliárd dollár értékű gazdaságösztönző csomagját, és visszautasította a republikánusok ellenvetéseit. Azzal érvelt a törvényjavaslat sürgőssége mellett, hogy amennyiben elfogadják, a gazdaság idén 7 millió munkahelyet teremt. "Mire várnak? Nem kellene 20 milliárd dollárt költenünk a nemzet beoltására? Nem kellene 290 millió dollárt szánnunk a 11 millió amerikai munkanélküli biztosításának meghosszabbítására?" - kérdezte Biden.

Az elnök a mentőcsomag szükségességét hangsúlyozva kiemelte: több tízezer kisvállalkozásnak kellett végleg bezárnia, az iskoláknak pénzre van szükségük a biztonságos újranyitáshoz, és 11 millió gyermek nem jut elegendő ételhez. Hozzátette: minden ötödik amerikainak elmaradása van a bérleti díjak tekintetében, és "tízből egy honfitársunk nem tudja időben fizetni a jelzálogkölcsönét".

Biden azt állította, hogy ha a kongresszus nem fogadja el a gazdaságösztönző csomagot, akkor 40 millió rászoruló amerikai veszítheti el az étkezési támogatását. "Az Isten szerelmére, ez az Amerikai Egyesült Államok. Olyan emberekbe fektetünk be, akik rászorulnak" - fogalmazott az elnök. Hozzátette: továbbra is hajlandó meghallgatni a felsőház és az alsóház ötleteit is, hogy miként lehetne javítani a mentőcsomagon, vagy olcsóbbá tenni.

Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci