Százharminc ország áll oltás nélkül

Nem fair, hogy egy maroknyi ország birtokába jutott az eddig legyártott vakcinamennyiség jelentős része, vélekedik António Guterres, az ENSZ főtitkára. Miközben oltások tízmillióit adják be egyesek, 130 ország még egy adaghoz sem jutott hozzá. Ennek az egyenlőtlenségnek a felszámolására azt a javaslatot tette, hogy a G20-országok aktívan tegyenek az egyenlőtlenség megszüntetésének érdekében, írja a CNN.

"Ebben a kritikus pillanatban a vakcinák méltányos elosztása a legnagyobb erkölcsi teszt, mely előtt a globális közösség áll" - fogalmazott.

Egy új COVAX születhet

Az Our World in Data adatai szerint eddig 188 millió adagnyi oltást adtak be világszerte, ebből több tízmilliónyi adagot Amerika, Nagy-Britannia, Izrael és Kína osztott szét lakosai közt. Bár a főtitkár nem említette név szerint a tíz országot, amely a vakcinamennyiség háromnegyedét lefölözte, ezek az államok valószínűleg közéjük tartoznak.

Guterres sürgősségi munkacsoport létrehozását szorgalmazza, amelyben a G20-országok mindegyikének helyet szánna. Ezek az államok a világ legnagyobb gazdaságai, melyek tőkéjük és tudományos hátterük segítségével tehetnék lehetővé, hogy Latin-Amerika, Afrika és Dél-Amerikai is megfelelő mennyiséghez juthasson az oltásokból.Elképzelése szerint úgy működnének, mint a COVAX. azaz nagy mennyiségben vásárolnának oltást és azt a rászorulóknak juttatnák el.

"A világ vezető gazdaságainak különös felelőssége van, mégis oltóanyag-vákuumot tapasztalunk.

Az oltások gyorsan eljutnak a magas jövedelmű országokba, míg a világ legszegényebbjei egyáltalán nem

kerülnek be" - vélekedett Guterres egy januári videóüzenetben.

Sokan lépnének

A főtitkár bejelentésével egy időben Joe Biden amerikai elnök azt jelentette be, hogy négymilliárd dollárral támogatja országa a COVAX-kezdeményezés munkáját oltások vásárlására. Ebből kétmilliárdot azonnal a klezdeményezés rendelkezésére bocsátanak. Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön arra tett javaslatot, hogy az Európában jelenleg rendelkezésre álló oltásmennyiség

öt százalékát küldjék az uniós tagállamok Afrikába,

kezdeményezését Angela Merkel német kancellár is támogatja.

"Az, hogy a gazdag országokban több száz millió oltást adnak be, miközben az immunizáció nem indult el a szegény országokban indulunk el, a globális egyenlőtlenség soha nem látott gyorsulása, és politikailag is fenntarthatatlan, mert utat nyit az oltásokkal kapcsolatos befolyási háború előtt" - nyilatkozta Macron, utalva a kínai és az orosz stratégiákra.

Boris Johnson brit miniszterelnök arra tett ígéretet, hogy országa minden felesleges vakcinát fel fog ajánlani olyan államoknak, amelyek nem tudnak hozzájutni a megfelelő mennyiségű koronavírus elleni oltáshoz saját erejükből. Moszkva is segít Oroszország 300 millió dózis Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát ajánlott fel az Afrikai Uniónak (AU) - jelentette be a szervezet oltóanyagbeszerzésért felelős irodája .



A közlemény hozzáteszi, hogy Moszkva emellett finanszírozási csomagot is felajánlott azon tagországok számára, amelyek igényt tartanak a vakcinára.

Nehézség az elosztásban

Jelenleg a COVAX-séma az egyetlen, amely méltányossági alapon oszt el oltásokat a világ szegényebb országai közt, de csak a WHO által már engedélyezett vakcinákkal tehetik meg ezt. Ez a Pfizer és az AstraZeneca oltása, ugyanakkor utóbbi esetében problémás, hogy egyes új variánsok ellen csökkent hatékonysággal képes csak működni.

