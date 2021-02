Hihetetlen kötélhúzás zajlik az olasz kormányalakítás körül

A parlamenti pártok mindegyike feltételekkel ugyan, de támogatja a kormányalakítással megbízott Mario Draghit, aki szombaton zárta le a politikai erőkkel tartott konzultáció első körét. Egyedül a Giorgia Meloni vezette jobboldal mond nemet.

Az Európai Központi Bank egykori elnöke saját iroda híján a római alsóházban folytatta a kormányalakítási egyeztetést.

Az egymás után fogadott pártküldöttségek sorát a Matteo Salvini vezette Liga és az január 19-ig kormányzó Öt Csillag Mozgalom (M5S) zárta, az utóbbi delegációját az alapító Beppe Grillo vezette.

Matteo Salvini a Draghival tartott találkozót követő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Liga nem szabott feltételeket, nem kért miniszteri posztokat, és nem emelt vétót semmilyen más párt esetleges kormányzati részvételével szemben. Salvini arra utalt, hogy a baloldali pártok nemet mondtak a Ligával közös kormányzásra.

"Pártérdekek helyett az ország érdekeit tesszük az első helyre" - jelentette ki Matteo Salvini. Hangoztatta, hogy a jelenlegi egészségügyi és gazdasági válsághelyzetben a Liga teljes szerepet kíván vállalni, és külső támogatás helyett kész aktív kormányzati munkát végezni. "Részt kívánunk venni egy olyan kormányban, amely emelt fővel képviseli az olaszokat Brüsszelben" - hangoztatta a Liga vezetője. Salvini megjegyezte, a jobbközép koalíció vezetőjeként inkább részt vesz a 200 milliárd euró gazdasági helyreállítási források megfelelő felhasználásában, minthogy messziről szemlélje ezek szétosztását. Egyetlen feltételként Matteo Salvini azt szorgalmazta a leendő miniszterelnöktől, hogy ne emelje az adókat.

Sajtóértesülések szerint, ha részben szakértői, részben politikai kormány alakul, a Liga képviseletében Giancarlo Giorgetti, Salvini jobbkeze juthat tárcához. A Liga képviselőházi frakcióvezetője, Riccardo Molinari viszont úgy nyilatkozott, hogy a párt Matteo Salvinit jelöli miniszternek.

A jobbközép koalícióhoz tartozó Hajrá Olaszország (FI) támogatásáról biztosította Mario Draghit már pénteken. Egyedül a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI) mond nemet választásokat szorgalmazva.

Meloni szombati sajtónyilatkozatában az hangoztatta: "Nem igaz, hogy nem lehet választásokat tartani, nem igaz, hogy jót tesz az országnak a kormány, amely ellentétes elképzeléseket valló pártokat tömörít, nem igaz, hogy a szakértői kormány, bármennyire tekintélyes, jobban teljesít mint a nép által választott". Elemzők szerint a felmérésekben folyamatosan erősödő, 16 százalék körüli FdI az új kormánnyal szembe helyezkedve növelheti a támogatottságát növelheti. A Liga kockáztat, és szavazókat is veszíthet, de Matteo Salvini a közgazdász Mario Draghi támogatásával adhat "intézményes elismerést" pártjának a nemzetközi és európai politikai színtéren. A Liga vezetője Mario Draghi mellett készülhet fel a következő választásokon célba vett miniszterelnöki szerepre. Az Öt Csillag Mozgalomnak szombat reggel a mozgalomból lett párt alapítója, Beppe Grillo humorista tartott egyórás motivációs előadást a kormányból kiesett párttagok ösztönzésére. Ezt követően a párt Grillo vezette küldöttsége Mario Draghival egyeztetett. Az M5S is támogatja az alakulóban levő kormányt azzal a feltétellel, hogy a lemondott miniszterelnök Giuseppe Conte miniszteri posztot kap, és az M5S-é lesz a környezetvédelmi tárca. Vélemények szerint Mario Draghi számára nem lesz könnyű feladat egy csapatban összefogni a Ligát és a baloldali Demokrata Pártot (PD). Egyedül az M5S-nek mindegy - vélték a kommentárok -, mivel a Ligával, majd a PD-vel is kormányzott. A Liga részvételének híre azonban az M5S és a PD tagságában is tiltakozási hullám indult.

Draghi úgy nyilatkozott a tárgyalások után, hogy "rám vár a tárgyalások összegzése, a pártok pedig majd a parlamentben mondanak véleményt".

Mario Draghi hétfőn a szakszervezetekkel egyeztet, majd újabb konzultációs kört tart a pártokkal. Előrejelzések szerint legkésőbb szerdán mutathatja be kormányalakítási elképzeléseit az államfőnek.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci