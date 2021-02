Kumin Ferenc: a brexit után új brit beruházások jönnek Magyarországra

Kumin Ferenc londoni nagykövet szerint a britek nem csak észrevették, hanem kifejezetten értékelték, hogy Magyarország a kezdettől fogva elutasította azt a gondolkodásmódot, hogy a brexit miatt mintha egyesek meg akarták volna leckéztetni a szigetországiakat a döntésük miatt - olvasható a diplomatával készített interjúban a Magyar Nemzet csütörtöki számában.

A koronavírus-járvány és az Egyesült Királyság EU-kilépése miatti politikailag, gazdaságilag és társadalmilag is teljesen új helyzetet teremtő időszakban, 2020 májusában az új állomáshelyére érkező Kumin Ferenc - aki korábban New York-i főkonzulként szolgált - a lapnak elmondta, hogy Magyarország mint az uniós döntésekre befolyással bíró tagállam igyekezett olyan irányba terelni a dolgokat, hogy ne ez legyen a meghatározó hozzáállás. Hangsúlyozta: ez a pozitív légkör az alapja az Egyesült Királyság és Magyarország brexit utáni kapcsolatainak, és szerinte "most egy sokkal gyümölcsözőbb, sokkal nagyobb együttműködésre építő időszak elébe nézünk, hiszen 2021-ben sokkal több dolog köt minket össze, mint az előző száz évben bármikor."

Kumin Ferenc kiemelte azt is, hogy a kilépést követően Magyarország mint befektetési célpont felértékelődött, amit a befektetői döntések is tükröznek.

"Több olyan brit cégről is tudunk, amely magyarországi megjelenést vagy bővítést tervez, vannak már előrehaladott tárgyalások is, és ezek nagyon jó jelek"

- tette hozzá.

Az eddig EU-keretek között szerveződő oktatási programokkal és tudományos együttműködésekkel kapcsolatban a nagykövet elmondta: teljes mértékben arra készülnek, hogy ezeket a kilépés után kétoldalú megállapodásokkal pótolják. Az e téren folytatott megbeszélésekből leszűrték, hogy a brit egyetemeknek is szükségük van a brexit miatt kieső külföldi diákokra, az extra tandíjbevételekre.

"Mára megtanultuk, hogy nem kell annyira félni a szürkeállomány elvándorlásától, mint amennyire azt a 2000-s években tettük. Tudjuk, hogy lesz, akit így is, úgy is elveszítünk, de akik a megszerzett tudással visszajönnek Magyarországra, olyan értéket és kapcsolatrendszert hoznak haza, ami bőven kárpótol az esetleges veszteségekért" - fogalmazott a Magyar Nemzetben Kumin Ferenc. Jelezte, hogy a nagykövetségi munkájuknak mindig is kiemelt feladata és felelőssége lesz, hogy kezelje a brit médiában megjelenő, pontatlan információkon alapuló, elfogult kritikákat a magyar kormány intézkedéseivel kapcsolatban.