Távozik az Amazon éléről Jeff Bezos

Még az idén lemond Jeff Bezos az általa alapított Amazon internetes kiskereskedelmi vállalat éléről, utódja Andy Jassy, az Amazon internetes szolgáltatásáért felelős Amazon Web Services (AWS) vezetője lesz.

A tájékoztatás során nem jelöltek meg pontos dátumot, ám azt közölték, Jassy ősszel veszi át Bezos helyét, aki az igazgatótanács elnöke lesz.

Lemondását bejelentő közleményében Bezos a döntést azzal indokolta, hogy

úgy látja, a cég most van a csúcson, így ez az időszak megfelelő az átszervezésekre.

A közlemény kiemeli, hogy az Amazon már 1,3 millió embert foglalkoztat, több százmillió vásárlója van, és a világ egyik legsikeresebb cégének számít.

A hírt az Amazon negyedéves pénzügyi beszámolójával együtt hozták nyilvánosságra.

Bezos 1994-ben alapította az Amazont, a vállalat értéke pedig azóta elérte az 1,5 billió dollárt.

A Forbes magazin szerint 2020. március elejétől április végéig - tehát a koronavírus-járvány kitörését követően - az Amazon további 175 ezer embert vett fel, jóllehet a céget több bírálat érte amiatt, ahogy a munkavállalóival bánik. Októberben munkavállalók százai vonultak az alapító Beverly Hills-i luxusvillája elé, hogy béremelést, jobb munkakörülményeket, ingyenes egészségügyi ellátást és gyermekfelügyeletet követeljenek.

Bezos tulajdonában van egyebek közt a The Washington Post című amerikai lap, és ő alapította a Blue Origin nevű űrvállalatot is. Közleményében az üzletember leszögezte, hogy a cégen belüli átalakításokat követően több időt szeretne szentelni e kettőnek. A járvány is megtolta a nyereséget Rekordnagyságú bevételt és nyereséget ért el az Amazon a a tavalyi negyedik negyedévben, mivel az évvégi ünnepi bevásárlás mellett a koronavírus-járvány miatt is jelentősen nőtt a forgalom.



A seattle-i központú Amazon gyorsjelentésében közölte, hogy nettó árbevétele éves összevetésben 43,6 százalékkal 125,55 milliárd dollárra emelkedett október-decemberben, míg működési költségei 42 százalékkal 118,68 milliárd dollárra ugrottak. A nyereség 121 százalékkal 7 milliárd 222 millió dollárra kúszott fel, az egy részvényre jutó nyereség hígított értéke 6,47 dollárról 14,09 dollárra nőtt.

Elemzők 119,8 milliárd dolláros bevétel mellett részvényenként 7,20 dollár nyereségre számítottak.

Tavaly október-decemberben az Amazon már a harmadik egymást követő negyedévben termelt rekordnyereséget, bevételei pedig először haladták meg a százmilliárd dollárt.

Az Amazon nettó árbevétele a tavalyi év egészében 2019-hez képest 37,62 százalékkal, 386 milliárd 64 millió dollárra nőtt. A nettó nyereség 21 milliárd 331 millió dollárt tett ki, ami 84 százalékkal haladja az egy évvel korábbi 11,58 milliárd dollárt. Az egy részvényre jutó higított nyereség 41,83 dollár volt, míg egy évvel korábban 23,01 dollárra rúgott.

A koronavírus-járvány kirobbanása óta, azaz már tíz hónapja a fogyasztók egyre gyakrabban rendelnek az Amazonon otthoni szállításra alapvető termékeket és egészségügyi árucikkeket is. Miközben a fizikai valóságban létező üzletek jórészt hosszú hónapokra bezártak, az Amazon több mint 400 ezer új munkavállalót vett fel, hogy ki tudja elégíteni a megrendeléseket.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan