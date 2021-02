Egy finn nővér hét adagra növelte a Pfizer fiolájából kinyerhető oltásmenyiséget

Finnország is küzd a rendelkezésre álló koronavírus elleni vakcina alacsony mennyiségével: a segítség nem várt helyről érkezett akkor, amikor egy Helsinkiben dolgozó nővér megelégelte az adagok elvesztegetését. Sari Roos úgy látta, van még annyi az ampullákban, hogy érdemes legyen próbálkozni, a kísérleteket pedig siker koronázta. Ehhez persze munkáltatójának támogatása is kellett, mivel az általa kifejlesztett különleges módszer nemcsak az üvegcsében található levegő, hanem egy extra vékony tű segítségét is igénybe veszi annak érdekében, hogy tényleg az utolsó cseppig felhasználhatóvá váljon az értékes védőoltás.

Az Ilta-Sanomat finn lapp Roos-szal készített interjújának tanúsága szerint a korábban intenzív terápiában dolgozó nővér négy napja adott be oltásokat, több mint ötszáz adagot, amikor elkezdte foglalkoztatni a probléma.

Egy üres üvegcsén kezdhetett el kísérletezni:

arra jutott, csakis egy milliméteres átmérőjű tűvel oldható meg a feladat, két milliméteressel csak a Pfizer által teredetileg vállalt öt adag nyerhető ki.

A Finn Egészségügyi és Jóléti Intézet mellett a Pfizer is áldását adta már Roos módszerére, írja az Euractiv a finn média nyomán. A nővér csütörtökön egészségügyi szakemberek előtt demonstrálja, miként működik a hét adagos módszer, a későbbiekben pedig oktatóvideót is készítenek majd annak érdekében, hogy a tudást minél többen elsajátíthassák.

A módszer nemcsak a finnek számára jelenthet nagy segítséget: számos, ha nem minden ország küzd a vakcinák alacsony elérhetőségéből fakadó problémákkal. A Pfizer eredetileg öt adagosként engedélyeztette a Comirnaty névre hallgató vakcinát tartalmazó ampullákat: mint azóta kiderült, ezt alapvetően a folyamat gyorsítása érdekében tette így. Már ahhoz is, hogy a hatodik adag beadható legyen, különleges tűre vagy alacsony holtterű fecskendőre van szükség.

Valószínűleg hét adag lesz a végső határ a Pfizer ampulláinál:

Roos azt mondja, a különböző fiolákból származó védőoltás nem keverhető, így biztosan nem lehet nyolcadik adagot teremteni még az általa feltalált módszerrel sem.

Az öthöz képest a hét adag azonban így is negyven százalékos növekedést és több beoltott embert jelent.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Biontech SE/EPA