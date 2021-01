Márciusban indulhat Afrikában a tömeges oltás

Az Afrikai Unió újabb 400 milliónyi adag védőoltást kötött le, ezzel az általa biztosított mennyiség 670 millió adagnyira emelkedett, írja a BBC. Ezzel a COVAX-on keresztül lekötött, 600 milliós vakcinamennyiségnél is többet biztosítanak a kontinens lakosságának, amivel márciusban már el lehet kezdeni az országok lakosainak beoltását.

Igaz, ekkor nem áll még majd rendelkezésre a teljes mennyiség, ám ez mindenképpen nagy lépést jelent a térségben, ahol számtalan országban a forráshiány miatt nem kezdődött meg a tömeges immunizáció.

Az afrikai járványügyi központ vezetője, John Nkengasong szerint

idén és a jövő évben is érkezik majd oltás

ezen szerződések értelmében, ami fejlődést jelent a régióban. A most bejelentett 400 milliónyi adag az AstraZeneca oltásából érkezik majd. A vakcinát a Serum Institute gyártja Indiában, annak áráról nem hoztak nyilvánosságra információt.

Egyes afrikai országok mindezen túl külön szerződésekkel vagy más adományok révén is jutottak már oltáshoz.

A Dél-Afrikai Köztársaság, amelyből már egy új vírustörzs is útnak indult, február első hetére várja az AstraZeneca vakcinájának befutását, hogy abból elkezdhesse egészségügyi dolgozóinak beoltását. Marokkóban két és félmillió adag AstraZeneca vakcina mellett félmillió adagot vásároltak a SinoPharm oltásából. A Seychelles-szigetek 94 ezer adag Sinopharm védőoltással rendelkezik melyből 50 ezer adagot Abu-Dzabitól kaptak, de India is felajánlott részükre 100 ezer adagot az AstraZeneca oltásából. Mauritiuson 100 ezer, indiai adományban kapott oltásból kezdték meg az immunizációt, Egyiptom pedig január utolsó napjaiban indítja az oltási kampányt. A 100 millió ország 100 millió adag vakcináról szóló szerződéssel rendelkezik.

Ahogyan az az Our World In Data fenti, frissülő oltástárképén is látszik, Afrikának egyetlen országából sem érkezett még jelentés arról, hogy elkezdték volna területén az immunizálást. A kontinens nagyon le van maradva e téren, főként a fejlett országokhoz képest, ez pedig később komoly problémát jelenthet a pandémia megszüntetésének szempontjából.

