Joe Biden újabb fontos területen jelöl ki új irányt

Az Egyesült Államok csatlakozik a COVAX nemzetközi vakcinaelosztó kezdeményezéshez – jelentette be Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa.

Joe Biden új amerikai elnök még csütörtökön aláírja az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot – mondta el Fauci a kezdeményezést összehangoló Egészségügyi Világszervezet (WHO) végrehajtó tanácsának ülésén.

"A Biden-kormányzat teljes elkötelezettséggel akar dolgozni a globális egészségügyi helyzet javításán" – hangsúlyozta a virológus.

Fauci egyúttal hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem lép ki az Egészségügyi Világszervezetből.

A kilépést Biden elődje, Donald Trump kezdeményezte arra hivatkozva, hogy a WHO rosszul kezelte a világjárványt, és részrehajló magatartást tanúsított Kínával szemben. Trump akkor közölte azt is, hogy felfüggeszti a szervezet finanszírozását. Biden már tavaly nyáron jelezte: ha elnök lesz, Amerika a WHO tagja marad.

Fauci megköszönte az Egészségügyi Világszervezet munkáját, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok folyósítani fogja hozzájárulását.

Angela Merkel: lesznek viták, de javulhat a német–amerikai együttműködés Az Egyesült Államok elnöki tisztségében történt váltás révén javulhat a német–amerikai együttműködés – mondta Angela Merkel német kancellár Berlinben.



A kancellár rendkívüli nemzetközi sajtóértekezletén kifejtette, hogy az új washingtoni vezetéssel az előző négy évhez képest "a közös meggyőződések szélesebb alapjára" lehet építeni az együttműködést. Így az új elnök, Joe Biden első döntéseivel máris megnyílt a közös munka folytatásának lehetősége az ENSZ egészségügyi szervezetében (WHO) és a párizsi nemzetközi klímavédelmi egyezmény keretében – mondta Angela Merkel, hozzáfűzve, hogy "valószínűleg a migráció kérdéseiben is hasonlóbbak a vélemények".

Mindez azonban nem változtat azon, hogy az Európai Uniónak (EU) az eddiginél nagyobb felelősséget kell vállalnia katonai és diplomáciai ügyekben, és számos más területen is. "Az a jó hírem van, hogy Németország és az EU készen áll erre" - mondta a német kancellár.

Kiemelte: biztos, hogy "lesznek viták" a Biden-adminisztrációval. Ez a korábbi demokrata elnökök idején sem volt másként. Ezt mutatja, hogy Joe Biden alelnöksége – Barack Obama elnöksége – idején élesen eltértek Berlin és Washington nézetei az amerikai kormányzat által Ukrajnának szánt fegyverszállítások ügyében.

A COVAX célja annak biztosítása, hogy méltányosan osszák el a koronavírus elleni oltóanyagokat világ országai között, és a szegényebbek is hozzájuthassanak a vakcinához.

A platform csütörtökön közölte, hogy 1,8 milliárd adag oltóanyagot készül eljuttatni szegényebb országokba 2021-ben.

A vakcinák igénybevételére 92 ország jogosult. A COVAX egyúttal jelezte: reméli, hogy az év második felében ki tudja elégíteni a vagyonosabb államok megrendeléseit is. Ugyanakkor számos bizonytalansági tényező merülhet fel a vakcinák előállítása, szabályozása, finanszírozása, illetve a helyi fogadókészség terén, így számítani lehet esetleges változásokra.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Keystone/Martial Trezzina