Ez lett Ausztriában abból, hogy lehet menni síelni

A Euronews tudósítása szerint rengetegen indultak el Ausztriában síelni a napokban, kihasználva, hogy a december 26-án életbe lépett zárlat nem terjedt ki a sípályákra - viszont a 14 éven felülieknek szájmaszkot kell viselni a felvonókon, és csak "környékbeliek" jelenhetnek meg a sípályákon.

A hírek szerint a pályákhoz vezető utak a pici nyitás ellenére bedugultak, balesetek is történtek, vasárnap pedig be is kellett zárni a semmeringi szánkópályát, illetve a Bodental melletti sípályákat is.

