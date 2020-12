Manfred Weber a brexitről: biztos nem fogadja el az alkut az EP az idén

A politikus hozzátette: a brit fél túlságosan sok időt vesztegetett politikai játékokkal.

Az EP mint az unió egyetlen közvetlenül választott testülete nem sietheti el a döntést. Egy ilyen fajsúlyú megállapodás nagyon fontos mindenki számára, akármilyen szöveget a testület nem fog csak úgy megszavazni – jelezte. Felhívta a figyelmet, hogy a tanácsnak és az Európai Bizottságnak meg kell találnia a továbblépés lehetőségeit, míg az EP konstruktív partnerként támogatja a tárgyalásokat, és továbbra is bizodalma van Michel Barnier főtárgyalóban.

Political games from Westminster have wasted too much time. It is now impossible for Parliament to assess a deal before the end of the year. We will not rubber-stamp any text, it is too important. As the only directly elected EU body, we should not rush our decision. #Brexit — Manfred Weber (@ManfredWeber) December 21, 2020