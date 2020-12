Így lesz szék az eldobott maszkok újrahasznosításából

A műanyag újrahasznosítható, az eldobható arcmaszkokkal azonban mégis ritkán történik bármi is azt követően, hogy a szemétbe dobjuk őket. Ez a probléma Kim Hanul, egy 23 éves dél-koreai bútortervező-tanonc gondolatai közé is beásta magát, de ő megoldással is előrukkolt a problémára. Hanulnak köszönhetően ma már pontosan tudjuk, mire lehet jó 1500 elhasznált maszk: készülhet belőle egy dizájnerülőke.

A Reuters arról tudósít, hogy a fiatal még júniusban kezdett maszkgyűjtésbe a Kajvun Művészeti és Designegyetemen, ahol ő maga is végzi tanulmányait. A kihelyezett dobozokba diáktársai 10 ezer maszkot dobtak be, valamint egy maszkgyár is segíti kezdeményezésében: egy tonnányi hibás árut adtak át neki ahelyett, hogy egyszerűen megsemmisítették volna.

Természetesen Hanul tisztában volt azzal is, hogy a maszkok akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, ha azokat fertőzött ember hordta: hogy csökkentse a kockázatot, a begyűjtött védőeszközöket négy napig pihentette, mielőtt elkezdte volna a feldolgozást. Ezt követően eltávolította róluk az általa fel nem használt elasztikus fülpántot, illetve kivette belőlük a drótmerevítést. Több mint 300 fokon olvasztotta őket formába, majd megszületett a végeredmény: egy 45 centiméteres ülőmagasságú, három lábon álló ülőke. A bútordarabot rózsaszín, fehér és kék színben készíti, az alapanyagot jelentő maszkok színeinek megfelelően. A projekt egyben diplomamunkája is, melyet kiállításon is bemutatott már.

A fiatal tervező szeretné bútorcsaláddá bővíteni az egyelőre Stack Stack névre keresztelt ülőalkalmatosságot: tervei szerint szék, asztal és talán világítótest is készülhet majd maszkból kezei alatt. A kormányt és a magáncégeket is biztatja a feleslegessé vált maszkok begyűjtésére és későbbi újrahasznosítására. Erre nagy szükség is van, mivel egyedül Dél-Korában, csak szeptember hónapban egymilliárd eldobható maszkot gyártottak belföldi használatra. A koronavírus szeméttermelése

A levegőszennyezés ugyan csökken a járvány ideje alatt, az óceánokban ugyanakkor több műanyag kerül a maszkok által.

Több egyszer használatos zacskót is használunk a vírus miatt, illetve az eldobható gumikesztyűk is növelik a hulladék mennyiségét.

szerint havonta 129 milliárd maszk, illetve 65 milliárd gumikesztyű kerül a szemetesekbe. Egy eldobható maszk 450 év alatt bomlik le a természetben a Green Matters szerint

Nyitókép: Pixabay