Így zárkózik be Európa – Börtönbüntetés és súlyos pénzbírság jár a szabályszegőknek

Franciaország

Másodjára is kijárási tilalom lépett életbe az országban október 30-án: csak az tartózkodhat az utcán, aki dolgozni, alapvető szükségletei közé tartozó termékeket megvásárolni vagy orvoshoz indul. Ezenkívül napi egy óra testmozgás végezhető a szabadban. Ahogy márciusban, most is írásos nyilatkozatot kell magával vinnie mindenkinek útja céljáról.

A szabályok megszegői 135 eurós büntetést kapnak, ami meredeken emelkedik, ha visszaesésről van szó. Ha 15 napon belül újra előfordul a szabályszegés, már 200, ha pedig egy hónapon belül harmadjára is bekövetkezik ez, akkor 3750 euró és akár fél év börtön az ár.

Olaszország

Éjjel kijárási tilalom van életben, este tíztől hajnali ötig nem lehet utcára lépni. Egyes tartományokat lezártak, ezekben nap közben sem engedélyezett a lakhelyek elhagyása. Kizárólag halaszthatatlan munkavégzés, iskolába járás vagy egészségügyi ok miatt lehet utcára menni. Az ehhez szükséges engedélyt a belügyminisztérium honlapjáról tölthető le, a tavasszal már bevált gyakorlat szerint. A szabályszegőket akár ezer euróra is büntethetik a rendőrök.

Spanyolország

Már október 25-étől kijárási tilalom lépett életbe rendkívüli állapot kihirdetésével egyidőben. Este 11 és reggel 6 között a Kanári-szigetek lakosait kivéve mindenkinek otthon kell tartózkodnia, és egyébként is csak munka, gyógyszervásárlás vagy idősek, gyermekek gondozása miatt lehet elhagyni az otthonokat. A szabályok megszegése 600-600 ezer euró közti büntetést von maga után.

Belgium

Éjszaka kijárási tilalom van, tartománytól függően este tíztől hajnali ötig vagy hatig. Az ezt megszegők 150 eurós büntetéssel kell szembenézzenek.

Portugália

Hétközben este 10 és hajnali 5, hétvégén éjjel 1 és hajnali 5 közt kijárási tilalom van életben. Aki ezt nem tartja be, 120 naptól egy évig terjedő börtönbüntetést kockáztat.

Csehország

Egy kormányrendelet szerint este kilenc órától hajnali ötig a csehek csak bizonyos meghatározott kivételekkel - egyebek között a munkahelyre való utazás vagy egészségügyi probléma okán - nem hagyhatják el lakhelyeiket. Akár tízezer cseh koronára is büntethetik egy tavaszi rendelet értelmében azt, aki nem engedelmeskedik a korlátozásnak.

Dánia

Hat jütlandi tartományban van kijárási korlátozás a nyércekben felfedezett koronavírus-mutáció fölötti aggodalmak miatt: igaz, itt nem rendeletileg szólítják fel, hanem erősen arra biztatják a lakosokat, hogy ne hagyják el otthonukat. Jütlandból és Jütlandba nem lehet közlekedni sem busszal, sem vonattal.

Írország

Kijárási tilalom nincsen, de a gyülekezést, különösen a házibulit és az otthon öt kilométeres körzetének elhagyását büntetik. Előbbi esetben 1000 euró vagy egy havi börtön, második elkövetésénél 1500 euró és három havi börtön, harmadszorinál 2500 euró vagy hathavi börtön a tét, de a pénzbírságot börtönnel együtt is kiszabhatják. Azt, ha valaki öt kilométernél messzebbre megy othonától, akár 500 euróra is büntethetik.

Görögország

Szombat óta kijárási tilalom él hat héten át, az otthonok elhagyásához SMS-ben kell engedélyt kérni. A görög rendőrök a hírek szerint 150 euróra büntetik a maszkot nem viselők mellett a kijárási tilalmak megszegőit is.

Lengyelország

Kijárási korlátozás a 16 év alatti gyerekekre vonatkozi: ők 8 és 16 óra között felnőtt kísérő nélkül nem tartózkodhatnak az utcán.

Magyarország

Hazánkban szerdán 0 órától este 8 és hajnali 5 között lesz életben várhatóan kijárási tilalom. 100 ezertől egymillió forintig terjedhet a bírság azok esetében, akik megszegik ezt.

