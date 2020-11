Müller Cecília: minden kórházban lesz mostantól koronavírusos ellátás

100 ezerhez közelít az aktív fertőzöttek száma Magyarországon, ebből csak hétfőre virradóra több mint 5000-et regisztráltak. (A napi adatokról bővebben itt.)

Erre is reagált hétfőn az operatív törzs, ahogy arról is beszámolt, aminek egyes részleteiről Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli Facebook-videójában beszélt: az eddigieknél sokkal szigorúbb korlátozások jönnek online gimnáziumi oktatással, általános gyülekezési stoppal, est 8-tól induló kijárási tilalommal.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese először is ismertette a már bejelentett védelmi intézkedések rendőrségi vonatkozású részeit:

kedd éjféltől általános gyülekezési, kijárási (20.00-5.00), rendezvénytilalom

este 7-től boltzár

sportrendezvények zárt kapuk mögött

korlátozott családi rendezvények.

Kérte, hogy a rendelkezések betartásával védjék a biztonságot és az életet.

Maszkügyi büntetések: 18 intézkedés, ebből 2 figyelmeztetés, 4 helyszíni bírság, 12 szabálysértési feljelentés.

Vendéglátóhely-ellenőrzések a hétvégén: csak Budapesten 17 helyen volt szabálytalanság, szabálysértési feljelentéseket tett a rendőrség.

Rendszeres tapasztalat volt, hogy az üzletek nem tartatják be a maszkkötelezettséget

- mondta.

Hétvégén 43 ezer karantén-ellenőrzés volt - tette hozzá. Mobilellenőrzést 3169-en vállalnak jelenleg.

480-ra emelkedett a büntetőeljárások száma, 90 gyanúsítottat hallgattak ki.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a számok emelkedéséről beszélt.

"Nehéz napokat élünk, a járvány egész Európa-szerte növekedik, fokozódik. Számos európai ország ellátórendszere a teljesítőképessége határához érkezett, több ország is máshová szállít át betegeket. Mivel Magyarországon is nő a kórházban ápoltak száma (6061 fő), és nő a lélegeztetőgépen lévő betegek száma (415 fő), ezért rendkívüli módon megterhelődik az egészségügyi ellátórendszer" - mutatott rá.

Bejelentette,

Kásler Miklós Emmi-miniszter elrendelte, hogy minden egészségügyi intézmény lépjen be a koronavírusos betegellátásba,

ebből az is következik, hogy a halasztható műtéteket most nem végzik el.

Az onkológiai és kardiológiai, valamint a transzplantációs ellátásokat nem függesztik fel.

Jelenleg 77 intézményben fogadnak koronavírusos betegeket, fertőzött gyermekeket kijelölt intézményekben fogadnak - mondta még.

A műtéti halasztás miatt kérte mindenkinek a türelmét, megértését.

"Intenzíven zajlik a járvány, meg kell tartani az ellátórendszer működőképességét" - tette hozzá.

Arra számít, hogy a járvány eszkalálódni fog.

Kommentálta az oktatási stopot - gimnáziumok, egyetemek -, az operatív törzs 86 intézményben már eddig is rendkívüli szünetet rendelt el.

Kérdések - válaszok

- Hány ellenőrzést végeztek, milyen szankciókkal éltek? Mi a legmagasabb büntetés?

- 639 személy ellen volt intézkedés a hétvégén, 390 helyszíni bírság, 200 főt feljelentettünk. 9 üzletet zártak be Budapesten.

- Ajánlatos-e vitamin a járványhelyzet alatt?

- Feltétlenül szükséges! Ősszel-télen már nincs az élelmiszerekben elég vitamin. Ha valaki kiegyensúlyozott, nem szenved betegségben, akkor napi 500 milligramm C-vitamint és 2000 nemzetközi egység D-vitamint vigyenek be! Aki teheti, konzultáljon háziorvosával! Túlzott, rendkívüli mennyiségű vitamint ne szedjünk be! Nyomelemek bevitelét is beszéljük meg orvossal!

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely