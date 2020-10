Március óta nem volt annyi új fertőzött Olaszországban, mint most

Egy nap alatt 5901 új beteget regisztráltak több mint 112 ezer vírusteszt elvégzésével. Ez a legnagyobb szám március 28. óta, amikor is 5974 volt a kiszűrt fertőzöttek száma. A naponta újonnan regisztrált fertőzöttek száma szeptember elsején még ezer alatt volt, október elsején valamivel több mint 2500.

Jelenleg több mint ötezer beteget kezelnek kórházban, intenzív osztályon 514-et. Szeptember utolsó hetében naponta tízzel, október első hetében naponta hússzal, majd harminccal nőtt a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek száma, amely most hatvaneggyel emelkedett. A halottak napi száma kedden 41 volt, így az elhunytak száma 36 246-ra emelkedett. A halottakat és gyógyultakat számolva a regisztrált betegek száma túllépte a 365 ezret.

A kórházi orvosok szakszervezetének közleménye szerint a járványgörbe ilyen arányú emelkedésével a több mint 11 ezer hellyel bíró intenzív osztályok két hónap alatt megtelnek.

Az esetek több mint 77 százaléka családon belüli fertőzésre vezethető vissza.

A kormány a tavasszal három hónapig tartó szigorú korlátozások májusi oldása óta most először vezetett be korlátozásokat. Az egyelőre harminc napig érvényes rendelkezések között szerepel a bárok, presszók, szórakozóhelyek este kilenc órai bezárása a fiatalok utcai tömörüléseinek felszámolására. Az óvintézkedések betartására szólítottak fel a lakásokban is a nem egy fedél alatt élők közötti szájmaszk-viselés szorgalmazásával. Tanácsolt, hogy a lakásokban se tartózkodjon hatnál több, nem együtt élő személy. Ezzel a házibulikat, népesebb családi összejöveteleket, vendégségeket akarják korlátozni.

"Nem küldünk rendőrt a magánlakásokba, bízunk mindenki felelősségében,

az egészségvédelem közös kötelesség" - hangoztatta Giuseppe Conte miniszterelnök.

A járvány február vége és május közepe között majdnem kizárólag az ország északi részén terjedt. A járványgörbe most Olaszország-szerte emelkedik: a legtöbb beteget, több mint ezret, egy nap alatt Lombardia tartományban szűrték, a második helyre a déli Campania került, ahol a kórházak már megteltek.

Nyitókép: Luca Bruno