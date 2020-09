Javult a helyzet Nagy-Britanniában

A brit egészségügyi minisztérium hétfő este közzétett összesítése szerint az elmúlt 24 órában 4044 koronavírusszűrés eredménye lett pozitív.

Az utóbbi időszakban többször is meghaladta a hatezret a naponta újonnan kiszűrt nagy-britanniai koronavírus-fertőzések száma. Múlt csütörtökön például 6634 új fertőzöttet azonosítottak szűrővizsgálatokkal.

A hétfői adatok alapján a napi új esetszám heti mozgó átlaga 5770.

Korábban is előfordult, hogy a szórványosabb hétvégi adatszolgáltatás nyomán a hét eleji számok az új fertőződések csökkenését mutatták, és elképzelhető, hogy az időközben beérkező adatok a hét közepén emelik majd a számokat, de eddig e tényező figyelembevételével sem mértek több mint kétezres napi csökkenést a közvetlenül megelőző időszakhoz képest a második nagy-britanniai járványhullám kezdete óta.

Az egészségügyi tárca hétfő esti ismertetése szerint az elmúlt egy napban 13-an haltak meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben.

Áprilisban, a nagy-britanniai koronavírus-járvány tavaszi tetőzésének időszakában előfordult, hogy 1200-nál több napi halálesetről számoltak be a brit egészségügyi hatóságok.

Az egészségügyi minisztérium hétfő esti adatsora szerint eddig 42 001 koronavírus-beteg halt meg Nagy-Britanniában.

Hétfőn átlépte a 20 milliót a brit egészségügy által eddig elvégzett koronavírustesztek száma; ezek közül 439 013-nak az eredménye lett pozitív.

Nagy-Britanniában hétfő estétől jogszabály kötelezi kéthetes elkülönítésre azokat, akiknél szűrővizsgálattal kimutatják a koronavírus-fertőzést.

Ez egy kormányrendelet alapján eddig is kötelező volt, ám a brit parlament a kormány kezdeményezésére törvényt is alkotott erről. A jogszabály megsértőire alapesetben ezer font (400 ezer forint) pénzbírság róható ki, de ismételt és minősített kihágás esetén a büntetés felső határa tízezer font (4 millió forint).

Az elmúlt napok új korlátozó intézkedései közé tartozik az is, hogy Angliában és Skóciában 22 órakor minden vendéglátóhelynek be kell zárnia, bár a házhozszállításra rendelt ételek továbbra is kiszállíthatók.

Wales több térségében a pubok 22 óra után nem szolgálhatnak fel alkoholt és 22:20 órakor be kell zárniuk.

Manchester polgármestere, Andy Burnham ugyanakkor hétfőn a 22 órai zárást előíró angliai rendelkezés sürgős felülvizsgálatára szólította fel kormányt, mondván: az intézkedés több kárt okoz, mint amennyi haszonnal jár a járvány elleni küzdelemben.

Burnham a BBC rádiónak nyilatkozva kijelentette: a rendőrség tapasztalata az, hogy a pubokból kiömlő tömeg gyakran az utcákon, illetve magánlakásokban folytatja a mulatozást, és ehhez áruházakból szerzi be az alkoholt.

Az észak-angliai nagyváros polgármestere szerint ennek megelőzésére meg kellene tiltani az áruházaknak, hogy 21 óra után szeszesitalt értékesítsenek.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain