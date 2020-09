Robbanás az olaszországi Anconában

Éjfél körül óriási robbanás rázta meg az olaszországi Ancona kikötőjét - számolt be az euronews. A detonáció, egy raktárépületben történt, a lángok a szomszédos épületekre is átterjedtek. A tűzoltók éjjel kettő körül lettek úrrá a helyzeten, de kisebb tüzek még feltámadtak később is. A környéket lezárták.

A városban több helyen is maró szag terjeng. Feltételezések szerint acetilént tartalmazó tartályok robbantak fel.

A városháza közleménye szerint valószínűleg nem jutott mérgező anyag a levegőbe, de óvatosságból az ablakok zárva tartását javasolják. A környék iskolái, a parkok és a kültéri sporttelepek is zárva tartanak.

Nyitókép: Pixabay