Európában a járvány második hullámára készülnek

Világszerte a SARS-CoV-2 nevű vírus 18 860 908 embert fertőzött meg csütörtök estig és 11 394 821-en gyógyultak fel a kórból a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. A legtöbb fertőzöttet továbbra is az Egyesült Államokból jelentették, több mint 4,8 milliót, országonkénti felbontásban a halálesetek száma is itt a legmagasabb: 158 445, szerdán a napi új halálesetek száma meghaladta az 1200-at. Donald Trump amerikai elnök csütörtök reggel kijelentette, hogy akár még a novemberi választások előtt lehet vakcina a koronavírus-fertőzés ellen.

A járvány európai gócpontjában, Olaszországban 402 ember fertőződött meg az elmúlt napban, az új halálesetek száma hat volt. A járvány február végi kezdete óta 249 204 embert diagnosztizáltak koronavírussal, a halálesetek száma 35 187. A kormány augusztus 31. után is meg kívánja hosszabbítani a kötelező maszkviseletet a zárt közterületeken. Giuseppe Conte miniszterelnök szerint a szokott időben kezdik szeptemberben a tanítást az iskolákban Olaszországban.

Augusztus második hétvégéjére készülve az olaszországi tengerparti városok polgármesterei emelték a bírságokat:

több helyen is ezer eurót szabhatnak ki arra, aki nem hordja a szájmaszkot vagy nem tartja be a biztonsági távolságot. A szájmaszk használata szabadtéren is kötelezőnek számít, ha túl sok ember jelenlétében nem lehet betartani az egymás közötti legalább egy métert.

Spanyolországban lezárnak egy 32 ezer lakosú várost, miután az északi Burgos tartománybeli Aranda de Dueróban 103 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Spanyolországban csütörtökön 1683 új fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 28 500 körüli, a fertőzötteké meghaladja a 305 ezret. Ausztria figyelmeztetést adott ki Spanyolországra, az onnan érkezőknek friss negatív koronavírus-tesztet kell bemutatniuk az országba történő belépéskor. A korlátozás nem vonatkozik Mallorcára, Ibizára, Gran Canariára és Tenerifére.

Franciaországban 1604 új fertőzöttet jelentettek egy nap alatt, két hónapja ez a legmagasabb növekedés. A halálesetek száma héttel 30 312-re nőtt. A kórházban ápoltak száma a szerdai 5148-ról 5060-ra csökkent.

A világon a legjobbnak nevezte a koronavírus-tesztelő és nyomonkövetési brit rendszert Boris Johnson miniszterelnök csütörtökön. Csütörtökre 24 óra alatt 950 új fertőzöttet diagnosztizáltak a koronavírussal, és a Covid-19-be 49-en haltak bele, Az előző nap az új fertőzöttek száma 892, kedden pedig 670 volt. A halálesetek száma 46 413-ra nőtt, a járvány kezdete óta pedig 308 134 embert fertőzött meg a koronavírus.

A Roald Amundsen norvég tengerjáró legénységének további két tagjánál állapítottak meg koronavírus-fertőzést, így eddig összesen 55 embert fertőzött meg a hajón a SARS-CoV-2 nevű vírus - közölte csütörtökön észak-norvégiai Tromso egyetemi kórháza.

Kis mértékben csökkenő tendenciát mutat a járvány terjedésének üteme Belgiumban, az új esetek száma kevéssel haladja meg az 500-at, Hollandiában pedig a fertőzések napi számának jelentős emelkedéséről adtak hírt csütörtök délután. Az előző naphoz képest az elmúlt 24 órában 175-tel több, 601 új esetben lett pozitív a vírusteszt eredménye. Mostanáig 57 357 fertőzöttet regisztráltak az országban.

Május 7. óta nem volt ilyen magas a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Németországban: a Robert Koch német közegészségügyi intézet (RKI) csütörtökön bejelentette, hogy 1045 új esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Az RKI szerint eddig 213 067 fertőzöttje és 9175 halálos áldozata van a koronavírusnak Németországban.

Százharmincan fertőződtek meg koronavírussal az elmúlt egy napban Ausztriában, ahol eddig 21 696 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 719-en haltak bele a fertőzés okozta betegségbe.

A koronavírus-fertőzések helyi gócpontjai miatt a 380 lengyelországi járás közül 19-ben szigorítanak a járványügyi intézkedéseken. Az érintett járások a déli vajdaságokban helyezkednek el, de néhány közülük a nyugaton fekvő Nagy-lengyelországi, valamint az ország központi részében található Lódzi vajdaságban található. Az országban 13 873 az aktív esetek száma, a járvány kitörése óta megfertőződött 49 515 ember közül 35 642-en felgyógyultak. Eddig 1774 koronavírusos beteg hunyt el, az utóbbi 24 órában tizennyolc.

Csehországban szerdán a laboratóriumi vizsgálatok 244 személynél állapították meg a Covid-19-fertőzést, és ezzel a betegek száma 5232-re emelkedett, ami új rekordot jelent. Március elseje óta, amikor az első fertőzést regisztrálták, 17 529 ember kapta meg a kórt, közülük mintegy 12 ezer, azaz 70 százalék már meggyógyult. Az áldozatok száma csütörtök reggel 388 volt.

Romániában ismét több mint 1300-zal növekedett egy nap alatt a koronavírussal diagnosztizáltak száma, és újabb 45 halálesetről számoltak be. Az egy nap alatt elhunyt betegek száma másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. A járvány eddig 2566 áldozatot követelt. A nyilvántartott több mint 26 ezer aktív fertőzött közül csaknem nyolcezren vannak kórházban.

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, újabb rekordot döntött meg az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma, meghaladva a 1300-at, 31 az új halálesetek száma. Az elmúlt napban a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma 1318 új esettel 76 808-ra, az elhunytaké 1819-re nőtt. Kárpátalján 77 új esettel 5539-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké kettővel 212-re emelkedett, miközben eddig 2298-an győzték le a kórt. A megyében van a negyedik legtöbb aktív beteg az országban.

Az elmúlt egy nap alatt 5275-tel 871 894-re emelkedett Oroszországban az igazolt fertőzések száma, az aktív eseteké 2180-nal 180 981-re csökkent. A halálozások száma 116-tal 14 606-ra, a gyógyultaké pedig 7331-gyel 676 357-re emelkedett.

