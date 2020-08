Minden összeállt ahhoz, hogy végzetes tűzvész legyen Kaliforniában

Nyolcezer embert ki kellett költöztetni otthonából Kaliforniában gyorsan terjedő bozóttüzek miatt - adták hírül vasárnap helyi hatóságok.

A lángok pénteken éjjel két helyen lobbantak fel és vasárnapig már 83 négyzetkilométeren perzselték fel a növényzetet. Eddig nem sikerült megfékezni a tüzeket, amelyekkel 1360 tűzoltó küzd, továbbá hat helikopter és oltórepülő. A területen kánikula van, aszály és erős szél.

A tűz mintegy 2500 lakóházat fenyeget pusztulással.

More footage of the #AppleFire from my cousin who firefights with #CalFire ?? I believe this is on or near #MorongoReservation pic.twitter.com/3EqoDVSFQA — Danna Rae LittleMoon (@nosuungay) August 2, 2020