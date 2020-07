Magyarország 3 milliárd euróval többet kap a tervezettnél

A portál szerint Magyarország 3 milliárd euróval több pénzt kapott a tervezettnél. Angela Merkel német kancellár ígéretet tett, hogy a német elnökség alatt, 2020. végéig lezárja a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást.

Az Origo cikke szerint a péntek óta tartó csúcson sikerült elérni, hogy a Magyarországnak járó pénzt politikai feltételekkel, politikai ellenőrzéssel nem kötik össze, csak és kizárólag financiális ellenőrzésről lehet szó.

A magyar kormányfőnek azt nem sikerült elérnie, hogy az NGO-k ne kapjanak pénzt a költségvetésből, de Magyarország ezért tovább fog harcolni.

Mint ismert, a magyar parlament múlt kedden megszavazta, hogy a magyar kormány milyen feltételekkel tárgyalhat Brüsszelben, azaz, miként támogathatja az Európai Unió koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését célzó hitelfelvételét. A támogatási feltételek között szerepel, hogy a szegényebb országok nem kaphatnak kevesebb forrást, mint a gazdagok; a pénzt kizárólag a gazdaság újraindítására, a gazdasági növekedés beindítására, a munkahelyek védelmére és új munkahelyek teremtésére lehet fordítani; továbbá a forrás nem köthető össze olyan politikai és ideológiai feltételekkel, mint a jogállamiság, illetve a bevándorlás kérdésének a megítélése. Orbán Viktor miniszterelnök egy ilyen parlamenti határozattal utazott Brüsszelbe tárgyalni. A magyar kormány álláspontja az, hogyha az uniós tagállamok közösen veszik fel a hitelt, a feltételekről is közösen kell dönteniük - írta az Origo.

Közben az Európai Tanács elnökének, Charles Michelnek a szóvívője este fél 10-kor közölte azt a Twitteren, hogy elkezdett a plenáris ülés, amit eredetileg délután 2-re terveztek.

Good evening and welcome back to #EUCO on #MFF and Recovery Fund. @eucopresident has just started the plenary discussions with #EU27 pic.twitter.com/i2IIFJGufm — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020