Egyértelmű viszonyok: szinte felesleges is választásokat tartani Szerbiában

Parlamenti választásokat tartanak a hétvégén Szerbiában. Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa az InfoRádióban elmondta, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a jelenleg kormányzó koalíció a választásokon újra bizalmat kaphat, 60-61 százalékos a támogatottsága.

Az előrejelzések szerint öt lista juthat be a szerb parlamentbe. Kérdés azonban, hogy kik osztozhatnak a maradék mandátumokon úgy, hogy most már nem öt, csak három százalék a parlamentbe jutás küszöbe.

"Ha nem csökkentettek volna, egyetlen párt jutott volna be a Haladók mellett,

a szintén kormányzó szocialisták, ami nagyon izgalmas együttműködést követelt volna meg a törvényhozásban, de így a Radikális Párt, az új, szélsőjobboldali Patrióták Szövetsége és a Szabad Polgárok Mozgalma lépheti át a bejutási küszöböt" – mondta Ördögh Tibor.

A Vajdasági Magyar Szövetségnek jelenleg négy helye van a törvényhozásban, nyilatkozatai szerint ennyi helyet meg is tartana, vagy növelné is akár ezt a számot, de hogy milyen esélyei vannak erre, arról a szakértő összetetten válaszolt:

"A kisebbségek számára nem garantált létszám van a szerb törvényhozásban, a most versengő 20 pártlistából 4 kisebbségi lista, nekik az egy mandátum eléréséhez szükséges szavazatszámot kell elérniük, ezzel már bejuthatnak, nem kell a 3 százalék. A VMSZ esetében óvatosabb számokat mondanék, mert a vajdasági magyarok lélekszáma is csökkenő tendenciát mutatott, illetve a VMSZ támogatottsága is volt már magasabb, de azért a mozgósításban bízhat" – fogalmazott a szakértő.

A vajdasági magyarság fogyatkozása mögött egyébként a gazdasági hátterű elvándorlás áll, ezért mindenki nagy érdeklődéssel várja a 2021-es népszámlálási adatokat.

A magyar-szerb kormányközi kapcsolatok közben jónak mondhatók, ebben az adjunktus szerint sem várható változás a választások után, aminek fontos oka, hogy komoly magyar érdekeltségek (Mol, OTP) vannak jelen az országban, illetve Magyarország fontos pillére Szerbia nyugati integrációjának.

Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic