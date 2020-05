Fontosabbnak nevezte a gyógyítást a gazdaság újraindításánál beszédében a pápa - a nap hírei

Fontosabbnak nevezte az emberek gyógyítását a gazdaság újraindításánál pünkösdvasárnapi beszédében Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a nemrég újranyitott Szent Péter téren saját ablakából mondta azt, hogy az emberek sokkal fontosabbak, mint a gazdaság, amikor az egyes országok arról döntenek, milyen gyorsan nyissák újra határaikat a koronavírus miatti lezárások után. A pápa nem említett konkrét ország-neveket, de az utóbbi időben sok kormány gondolkodik azon, hogy feloldja-e a koronavírus miatt hozott korlátozó intézkedéseket, vagy tartsák fent a lezárásokat addig, amíg a vírust biztosan ellenőrzésük alá nem tudják vonni.

Az egészségügyi előírások betartása mellett celebrált szentmisét pünkösdvasárnap az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A koronavírus-járvány miatt a szertartáson a biztonsági előírások betartásával vehettek részt a hívek. A templomba lépés előtt mindenkinek ellenőrizték a testhőmérsékletét, a misén csak maszkban vehettek részt a hívek, és a nem egy háztartásban élőknek másfél méteres távolságot kellett tartaniuk egymástól.

A járvány elleni védekezés és a gazdaságvédelem kap elsőbbséget jövőre - erősítette meg a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Kossuth Rádióban megismételte: továbbra is a munkahelyteremtés az egyik legfontosabb cél. Emellett a gazdaságpolitikának törekedni kell az államadósság mértékének további csökkentésére, a családok támogatására, a gyermeket vállalók segítésére, a nyugdíjasok védelmére. A jövő évi büdzsé két fontos pillére a 3 ezer milliárd forintos egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, valamint 2.550 milliárd forintos gazdaságvédelmi alap.

Júniustól a magánorvosok is az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe töltik fel betegeik adatait. Ezzel minden kezelőorvos számára hozzáférhetővé válnak a páciensek más intézményekben meglévő vizsgálati eredményei, gyógykezelési, és gyógyszerelési adatai. Mindez jelentősen javítja a betegellátás minőségét és hatékonyságát, mert elkerülhetők az ismételt vizsgálatok, az orvosok pontosabb képet kapnak pácienseikről.

Ma volt a magyar hősök emléknapja. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán emlékezett meg róluk. Benkő Tibor honvédelmi miniszter pedig koszorút helyezett el a Magyar Hősök Emlékkövénél a Hősök terén. Az emléknap azoknak a névtelen hősöknek, katonáknak és civileknek állít emléket, akik Szent István óta áldozatot hoztak a haza fennmaradásáért, függetlenségéért és szabadságáért. Az Országgyűlés 2001-ben fogadta el az erről szóló törvényt. Az ünnep eredete egy 1917-es törvényre vezethető vissza.

A Városligeti Színház megépítése mellett foglalt állást a főpolgármesternek küldött nyílt levelében a Magyar Teátrumi Társaság. A szervezet arra kéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a Városligeti Építési Szabályzat módosításával ne lehetetlenítse el a színház visszaépítését az Ötvenhatosok terének végébe. Az indoklás szerint a Városligettől egykor elválaszthatatlan volt a színjátszás. A 300 fős intézmény az egykori szecessziós épület eredeti tervei alapján épülne újjá.

Olaszország szerdától az uniós tagállamokból és Nagy-Britanniából érkezők, június 15-től pedig az összes többi beutazó előtt megnyitja határait. Ezzel szemben az olaszok még nem utazhatnak számos uniós országba, Nagy-Britanniában karantén alá helyezik őket. Olaszországban június közepén véget ér az iskolai távoktatás, csaknem 7 millió olasz veheti ki a szabadságát. Megnyitják a nyári gyerektáborokat, valamint újraindulhatnak a mozik, színházak és szórakozóhelyek.

Párizsban a járdákat és a forgalom elől lezárt úttesteket is elfoglalhatják keddtől a kávéházi teraszok. A francia fővárosban 11 hét után nyithatnak meg a vendéglátóhelyek, de egyelőre csak a teraszokon fogadhatnak vendégeket. A vendéglátóhelyeknek a támogatásért cserébe tiszteletben kell tartaniuk egy tízpontos chartát, amelyben az egészségügyi és környezetvédelmi előírások mellett az is szerepel, hogy a kiterjesztett teraszokat este 10 órakor be kell zárni a lakók nyugalma érdekében.

Spanyolországban hatodszorra és ezúttal utoljára kezdeményezi a parlamentnél a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot meghosszabbítását a kormány. Június 8-tól azok a tartományok, amelyek a lazítások utolsó, hármas fázisában lesznek, maguk dönthetnek arról, hogy milyen ütemben, hogyan folytatják az enyhítéseket. Egyedül az állampolgárok szabad mozgásának korlátozása az, ami továbbra is a központi kormány kezében marad.

Szlovéniában harmadik napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet, és ötödik napja senki sem hunyt el a Covid-19 betegség miatt. Az országban adminisztratív értelemben is véget ért a koronavírus-járvány. A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg. Bosznia-Hercegovina egész területén szintén ma megszűnt a szükségállapot.

Jeruzsálemben több mint 2 hónap után megnyitották az Al-Aksza mecsetet. Szaúd-Arábiában mecsetek tízezrei nyíltak meg a több mint két hónapos zárva tartás után, de az iszlám legszentebb helyét, Mekkát a nagyközönség továbbra sem látogathatja.