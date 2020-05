Nyitnak a bevásárlóközpontok, mozik és színházak Szlovákiában

Szlovákiában a kormány április végén kezdte meg a Covid-19 betegség terjedésével összefüggésben márciusban bevezetett korlátozások négy szakaszban történő feloldását. Először a kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók nyithattak meg, majd később a nagyobb üzletek, sportpályák, rövid távú szállást nyújtó intézmények, illetve az éttermek és bárok teraszai is. A szerdán hatályba lépő negyedik enyhítési szakaszban már megnyílhatnak a bevásárlóközpontok és az éttermek beltéri helyiségei is, bizonyos korlátozások betartása mellett lehetővé válik a tömegrendezvények megtartása, például száz főnél kevesebb nézővel már üzemelhetnek a mozik és színházak, és részben az uszodák is.

Az enyhítésekkel vélhetően a korlátozások miatt nehéz helyzetbe került hazai vállalkozókon is segíteni akar a kormány, amely egy hétfőn elfogadott dokumentumban

jelentősre becsülte a válság gazdaságra gyakorolt negatív hatásait.

A stabilitási program nevet viselő tervezet szerint a kormány idén 8,4 százalékos GDP arányos költségvetési hiánnyal kell számoljon, ami 7,1 százalékponttal több az idei költségvetésben megfogalmazottnál. A dokumentumban közölt becslés szerint a költségvetési hiány 2023-ra térhet vissza 3 százalék alá.

A szlovák kormányfő hétfői bejelentése szerint az általános iskolák alsó tagozatai és az óvodák júniustól nyílhatnak meg, ám az intézmények megnyitásáról a fenntartó hozhatja meg a végső döntést és az intézmények látogatásáról a szülők dönthetnek. A most szerdától hatályos enyhítések további pontja, hogy közterületen – a tömegközlekedési eszközök kivételével – kötelezőből önkéntessé válik a védőmaszkok viselése, feltéve, ha az emberek öt méteres védőtávolságot tudnak egymástól tartani. Csütörtöktől enyhülnek a külföldről hazatérőkre vonatkozó karantén-előírások is. Nyolc ország –Magyarország, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Németország és Svájc –esetében a kéthetes karantén már csak azoknak a hazatérőknek lesz kötelező, akik több mint 24 órát töltöttek külföldön.

Újítás a karanténban

Közben Zuzana Caputová államfő hétfőn aláírta azokat a változtatásokat, amelyek alapján hamarosan bevezethetik, hogy a Szlovákiába hazatérők házi karanténban töltsék el a kötelező karantén kéthetes időszakát, amelyet jeddig állami intézményekben kellett tölteniük. A szóban forgó törvényi változtatásokat a pozsonyi parlament pénteken gyorsított eljárásban fogadta el. A házi karantén feltétele egy a mobilszolgáltatók helymeghatározási adatait, illetve a telefon kameráját használó alkalmazás letöltése lesz. A kormányhivatal hétfői tájékoztatása szerint az újítás bevezetését még egy tesztidőszak előzi majd meg.

A legújabb adatok alapján úgy tűnik, hogy Szlovákiában az elmúlt három héthez hasonlóan továbbra is

átlagban napi öt alatt maradhat a koronavírussal újonnan diagnosztizáltak száma.

A központi válságstáb honlapján hétfőn közölt adatok szerint vasárnap és szombaton egy-egy, pénteken pedig 13 személynél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, így a korábbiakkal együtt eddig 1494 fertőzöttet tartanak nyilván. Az újonnan gyógyultnak nyilvánítottak száma több mint két hete minden nap meghaladta az újonnan regisztrált fertőzöttek számát. A nyilvántartás szerint vasárnap 22 esettel 1185-re nőtt a hivatalosan gyógyultnak minősítettek száma, a kór elismert halálos áldozatainak száma 28, és eddig már több mint 143 ezer vírustesztet végeztek el.

