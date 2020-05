A magyar miniszterelnök által mintaként tekintett Ausztriában május 1-től valamennyi üzlet megnyílt, így a bevásárlóközpontok és a fodrászüzletek is. Folytatódik a tanítás az alsóbb iskolai osztályokban, és istentiszteletek is lehet már tartani. Megnyíltak az éttermek, a múzeumok, a könyvtárak és a levéltárak is, május 29-től pedig a szállodák, az uszodák, az állatkertek és a turisztikai létesítmények is várják majd a látogatókat. Vasárnaptól enyhébb a határellenőrzés – Németország, Lichtenstein és Svájc mellett – Csehország, Szlovákia és Magyarország irányába. Június közepén pedig Németország esetében ez teljesen megszűnik.

Olaszországban hétfőn két hónap zárva tartás után nyíltak meg a fodrászatok és a kozmetikai szalonok. Szigorú óvintézkedésekkel nyitják újra a strandokat is, ahol a biztonsági távolságot a tengerben lubickolók között is be kell tartani. Lehet inni a presszókávékat és enni a pizzákat, a hétfőn megnyílt presszókban, kávézókban és éttermekben azonban a pincérek és vendégek között legkevesebb egyméteres, az asztalok között legalább négyméteres távolságot kell biztosítani. Május 18-tól újra megnyitották kapuikat a múzeumok, köztük a Vatikáni Múzeum is, amelyet március 9-án kellett bezárni, is amely az azóta eltelt bő két hónap alatt mintegy 17 millió euró bevételtől esett el. Előzetes helyfoglalással várja ismét a látogatókat, akiknek kötelező a szájmaszk. Ezzel egy időben újranyithat a Szent Péter tér és a Szent Péter-bazilika is.

Olaszország június 3-ától megnyitja határait az Európai Unió, illetve a Schengen-övezet állampolgárai előtt.

Az olaszországi korlátozások a legszigorúbbak közé tartoztak,

egyebek között csak kivételes esetekben lehetett az országból ki, illetve az országba belépni. Olaszországot érintette először a legsúlyosabban a járvány Európában, és elsőként vezette be a szigorú kijárási korlátozásokat is a kontinensen. Június 3-ától válik teljesen szabaddá a mozgás országon belül is.

Csehországban jövő hétfőig még a közterületeken is kötelező a maszk viselése. Utána már csak a tömegközlekedési eszközökön és a vendéglőkben, valamint a zárt helyeken. A mozik, színházak, a bevásárlóközpontok, az éttermek, a kávézók és a kerthelyiséggel rendelkező kocsmák május 11-én, most hétfőn nyithattak ki újra. Már a sport- és kulturális rendezvények is megtarthatók, ahogy az esküvők és templomi misék is, ha legfeljebb száz ember vesz részt rajtuk. Minden fennmaradó bolt, hotelek és éttermek május 25-én nyithatnak , onnantól pedig a legfeljebb 500 fős rendezvényeket is engedélyezik. Az iskolák azonban ebben a tanévben már valószínűleg nem nyitnak ki.

Szlovákiában a kormány négylépcsős tervet mutatott be a korlátozások enyhítésére, ennek keretében április 22-én megnyíltak a 300 négyzetméternél kisebb területű boltok, majd pedig május 6-tól a második és harmadik fázisban a nagyobb üzletek, a kisebb bevásárlóközpontok, a kültéri sportpályák. Engedélyezték az istentiszteletet, és kinyithattak az éttermek és bárok teraszai is.

Újabb enyhítések május 20-tól várhatóak. A jövő hétre tervezett negyedik szakaszban a mozik, az uszodák, a bevásárlóközpontok, a sportlétesítmények és feltehetően az iskolák, óvodák megnyitásával számolnak. Az iskolák nyitása júniusra is csúszhat és a tervek szerint nem lesz kötelező, ha a szülő úgy akarja, gyereke tanulhat tovább távoktatásban.

Szlovénia az első olyan uniós ország, ahol csütörtökön bejelentették:

vége a járványnak.

A legtöbb bolt és üzlet kinyithatott április 20-tól, a fodrászatok és más szolgáltatások május 4-től tértek vissza. Múlt hétfőtől újranyithattak a fogorvosi rendelők, és a távolsági, valamint a városi tömegközlekedés is helyreállt. E héttől pedig azok az éttermek és kávézók is kinyithattak, amelyek nem rendelkeznek terasszal, és elkezdhetik működésüket a kisebb szálláshelyek, amelyek legfeljebb 30 szobával rendelkeznek. Kinyithatnak egyes középfokú szakiskolák, az autósiskolák, illetve az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai, valamint a kollégiumok is. Továbbra is maradnak azonban korlátozások, például a belső közösségi terek esetén kötelezőek maradnak a maszkok és a kesztyűk, és ötfősnél nagyobb összejöveteleket sem lehet egyelőre tartani.

A szlovén kormány döntött a légi forgalom újraindításáról is, június 1-től indulhatnak újra a nemzetközi járatok. Az Ausztriával közös határszakaszon tizenkilenc, az Olaszországgal közös határszakaszon kilenc, a Magyarországgal közös szakaszon pedig öt határátkelőn közlekedhetnek uniós állampolgárok ellenőrzés mellett.

Horvátországban múlt héten oldották fel a lakhelyelhagyási tilalmat, és a távolsági közösségi közlekedés is helyreállt. Május 13-tól engedélyeznek minden szabadtéri sporttevékenységet, valamint kinyithatnak az edzőtermek, míg most hétfőtől újra lehet korlátozások mellett színházba, koncerttermekbe, moziba és uszodába is menni.

Romániában a fodrászok és a barbershopok péntektől nyithattak, ugyanígy a múzeumok, a fogászatok és a parkok, zárva maradnak viszont a játszóterek. Május közepétől szabad téren lehet istentiszteletet tartani, de védőmaszk kell a híveknek is, és tartaniuk kell a másfél méteres távolságot. Csütörtökön lejárt a rendkívüli állapot Romániában, ezt veszélyhelyzet váltotta fel. Adott településről elmenni csak nagyon indokolt esetben, írásos nyilatkozattal lehet majd. A profi sportolók óvintézkedések mellett újrakezdhetik az edzéseket.

Szerbiában 52 nap alatt éjszakai és hétvégi kijárási tilalom volt érvényben. Azóta kinyithattak az üzletek, a bevásárlóközpontok és az éttermek is, de mindenhol kötelező a maszk és a kesztyű viselése, és be kell tartani a kétméteres távolságot is. A boltok alapterülete határozza meg, hogy egyszerre mennyien lehetnek bent. Az óvodák május 4-től nyitottak ki újra, viszont nem muszáj bevinni a gyermekeket. Az iskolákat viszont már valószínűleg nyitják ki újra szeptemberig.

Ukrajnában az enyhítések első szakasza már május 11-én életbe lépett. A kijevi főpolgármester azt akarja, hogy május 25-től nyissák meg a metrót is, június–júliustól pedig azt tervezik, hogy az egyes régiók egyenként is enyhíthetnek vagy szigoríthatnak, ha az ottani helyzet úgy kívánja.

Lengyelországban már április 20-án elkezdték az enyhítéseket: a parkok és az erdők újra látogathatók lettek, és a korábbinál több embert engednek be egyszerre a szupermarketekbe és a templomokba. A szállodák, boltok, bevásárlóközpontok, múzeumok és galériák május 4-én nyitottak ki újra, de 15 négyzetméterenként egyetlen vásárló engedélyezett. Az óvodák maguk döntik el, mikortól nyitnak ki újra, de ezt május 6-tól már lehetővé tették számukra.

Ezen a héten nyílnak az éttermek és a fodrászatok. A kerthelyiségek mellett az előírásokat betartva a benti részek is nyithatnak. Az eddiginél többen utazhatnak majd tömegközlekedésen, és a templomokban is 15 helyett már 10 négyzetméterenként lehet egy ember. Május 25-től az alsó tagozatos iskolásoknak lehet tartani bizonyos foglalkozásokat korlátozott létszámú csoportokban, és az általános iskolai záróvizsgára és az érettségire készülő diákok is konzultálhatnak a tanárokkal. köztéren addig kötelező marad.

Spanyolország területének 70 százalékán érvényes most hétfőtől az úgynevezett első fázis, amelynek keretében két hónap után először látogathatják meg egymást saját otthonukban máshol élő családtagok. Emellett létszámkorlátozással ugyan, de kinyithatnak az éttermek teraszai, a kulturális és vallási intézmények is. A spanyol kormány ezen a héten kezdeményezi, immár

ötödik alkalommal a törvényhozásnál a most vasárnapig tartó szükségállapot meghosszabbítását.

De most nem 15 napra, hanem várhatóan egy hónapra.

Németországban a járványügyi korlátozások elleni tüntetésekről érkeznek hírek. Mivel szövetségi államról van szó, egyes tartományokban eltérőek a rendelkezések.

Franciaországban múlt héten enyhítenek a korlátozó intézkedéseken. Az általános karantént feloldották, de például Párizsban betiltották az alkoholfogyasztást a Szajna-parton és a belvárosi Szent Márton-csatorna partján.

Görögországban a hétvégén több mint félezer tengerparti fürdőhelyet megnyitottak, amit ki is használtak.

Norvégiában április 20-tól, illetve 27-től működhetnek újra az óvodák, iskolák, a fodrászüzletek, a gyógytornászok és a pszichológusok rendelői, június elsejétől pedig már a bárok is várják vendégeiket. A ki- és beutazási korlátozások azonban augusztus 20-ig fennmaradnak. A 200 főnél nem nagyobb kulturális és sportrendezvényeket június 15-től engedélyezik, 16-án pedig elindulhat a profi labdarúgó-bajnokság is.

Dániában a korlátozások lazításának második szakasza kezdődött el múlt héten. Ennek keretében újranyitottak az üzletek, azonban az ország határai továbbra is le vannak zárva.

A balti országok megnyitották közös határaikat. Sőt, közös irányelveket is kidolgoztak arra vonatkozóan, hogy ezt kiterjesszék Lengyelország és Finnország irányába is. Litvániában csütörtöktől legfeljebb ötfős csoportokban lehet látogatni a parkokat és más nyilvános területeket. Május végétől ez a szám megemelkedik 30 főre, és akkortól a sportrendezvények is megtarthatóak – egyelőre nézők nélkül. Ettől a héttől kezdve reggel 8 és este 10 között megnyithatnak a bárok, kávézók és éttermek, amennyiben vendégenként öt négyzetméteres területet biztosítanak. Jövő hétfőtől visszatérhet a tantermi oktatás az általános iskolákban, míg a többi oktatási intézményben június elejétől.

