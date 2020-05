Németország egyes részein beindul a turizmus is

Angela Merkel és a 16 német tartomány miniszterelnökeiből álló koronatanács szerda délután jelentősen lazított a koronajárvány miatt érvényben lévő korlátozó intézkedéseken, hogy az élet lassan visszatérjen a normális kerékvágásba.

A kapcsolattartási korlátozások június 5-ig is érvényben maradnak, de annyit enyhítettek, hogy mostantól az egy háztartásban élők egy másik háztartás tagjaival is tarthatnak kapcsolatot. A maszkok viselése nyilvános helyeket zárt helyiségekben továbbra is kötelező.

Azokat a szabadtéri sportokat, amelyeknél be lehet tartani a 1,5 méteres távolságot, újra engedélyezték.

A kereskedelem újraélesztése érdekében

már minden üzlet kinyithat területi korlátozás nélkül, de a vevők kötelesek a megfelelő távolság betartására és maszkot kell viselniük.

A szálloda- és vendéglátóipar megsegítésére a tanács egy évre lecsökkentette az ételek áfáját 19-ről 7 százalékra. A vendéglátók egyesülete üdvözölte ezt az támogatást, de hangsúlyozta, hogy ezzel az adócsökkentéssel nem segítenek a kocsmáknak, bároknak és a fontos közösségi szerepet betöltő sörkerteknek. Számukra még valamilyen támogatást várnak a kormánytól.

Fontos intézkedés a rövidített munkaidőben dolgozók számára, akik jelenleg fizetésük 60 százalékát kapják meg, hogy ezt a negyedik hónaptól felemelik 80 százalékra, családosoknak 87 százalékra. Ez a többletjuttatás az év végéig jár. Csak a tb-járulékok megtérítése a munkaadóknak körülbelül 3 milliárd euróba kerül majd az államnak.

A kulcsfontosságú autóipar az új autók vásárlásának ösztönzésére ismételten

egy roncsprémium bevezetésében reménykedik.

Ezt több párt is támogatja, de természetesen ideológiai alapon különböző feltételekkel. Míg a zöldek csak az elektromos autók eladását akarják támogatni, a Volkswagen konszernben 20 százalékos részvényhányaddal rendelkező Alsó-Szászország miniszterelnöke, Stephan Weil a "környezetbarát" autók vásárlását segítené elő, addig a bajor Szabad Választók elnöke, Hubert Aiwanger az euro 6-os kategóriába tartozó összes járművet támogatná. A Szabad Demokraták egyáltalán nem akarnak semmilyen támogatást nyújtani az autóiparnak.

Számítások szerint a korlátozások Németországnak hetente 35, naponta 5 milliárd, vagy fejenként napi 60 euróba kerülnek.

Pünkösdig a legtöbb osztálynak országszerte meg akarjak nyitni az iskolákat,

hogy az idei iskolaév ne vesszen el teljesen a gyerekeknek. Az osztálytermekben létszámkorlátozással és több helyen kétműszakos tanítással érik el a távolságtartást. a diákoknak csak a szünetekben kell maszkot viselniük.

Idegenforgalom Május közepétől az északi, tengerparti tartományokban újraindulhat a turizmus és a szállodák már május közepétől kinyithatnak, míg a népszerű Bajorországban ezek még várnak a hónap végéig és csak Pünkösdtől nyithatnak ki.

Mivel Németországban az anyák napját május második vasárnapján ünneplik, megengedték, hogy az idősotthonokban lévőket egy családtag a szigorú higiéniás előírások betartásával meglátogathassa. Ezt a lehetőséget az idős emberek magányosságának csökkentése érdekében már nagyon sokan követelték.

A jelentős lazítások ellenére, az egyik legfontosabb új korlátozó rendelkezés az, hogy amennyiben egy járásban 100 ezer lakosra vetítve ötvennél több új fertőzést állapítanak meg, akkor ott azonnal be kell vezetni a már ismert szigorú kijárási és kapcsolattartási korlátozásokat. Ennek felügyelete és végrehajtása a tartományok feladata lesz. Ez ellen a vészfék-rendelkezés ellen a városállamok, Hamburg, Bréma és Berlin hevesen tiltakoztak ugyan, de végül Angela Merkelnek sikerült véghez vinnie akaratát.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner