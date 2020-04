Elkezdődhet az enyhítés az Egyesült Államokban

Egyes tagállamok már a következő napokban enyhítenek a kijárási korlátozásokon - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Texast, Vermontot és Montanát említette. Mint mondta, Texasban és Vermontban bizonyos üzletek már a jövő hét elején újranyitnak, míg Montanában a jövő hétvégén indul be a mérsékelt gazdasági tevékenység.

Hozzátette, hogy Ohióban, Észak-Dakotában és Idahóban május elsején kezdik meg az állam újraindításának a kormányzati ajánlás szerinti első szakaszát.

Konkrétumok említése nélkül elmondta, hogy több demokrata párti és republikánus kormányzóval beszélt, akik már tervezik a konkrét lépéseket a gazdaság és a hétköznapi élet újraindítására. Hangsúlyozta, hogy fokozatos és a közegészséget nem veszélyeztető lépésekről van szó. "Továbbra is biztató jeleket látunk, hogy a járvány túljutott a csúcspontján" - szögezte le Trump.

Trump elmondta, hogy

a szövetségi kormányzat országszerte 13 ezer, rosszul felszerelt egészségügyi intézményt lát el majd vírustesztekkel.

Kiemelte, hogy elsősorban afroamerikaiak és spanyolajkúak lakta vidékeken lévő intézményekről van szó. Mint mondta, ezekben a térségekben 28 millió ember kénytelen rosszul felszerelt és rosszul ellátott egészségügyi intézményekre támaszkodni.

Újságírói felvetésre válaszolva kifejtette: amennyiben kiderülne, hogy Kína szándékosan hallgatott el információkat az új típusú koronavírus-járványról, és tudatában volt a felelősségének a világjárvány kirobbanásáért, akkor ez nem maradhat következmények nélkül. Ám arra nem tért ki, hogy konkrétan mit is ért ezen.

Tüntetések

Közben szombaton több amerikai tagállamban folytatódtak a tüntetések a normális élet újraindításáért. Tüntettek a kormányzók házainál vagy a helyi törvényhozás épülete előtt New Hampshire-ben, Marylandben, Texasban és Indianában is.

Annapolisban - Maryland állam székhelyén - a tüntetők az autóikban maradtak és táblákat lógattak ki "A szegénység is öl" vagy "Nem fogok törvényellenes rendeleteknek engedelmeskedni" feliratokkal. A texasi Austinban a társadalmi távolságtartás szigorú előírásai miatti elégedetlenkedők vonultak a helyi törvényhozás épületéhez. Michigan központjában, Lansingben pedig már harmadik napja folyamatosan tartanak a több ezernyi embert mozgósító tüntetések. Indianapolisban azonban nemcsak az újranyitás mellett, hanem ellene is tüntettek a helyiek.

Felemás hírek New Yorkból

New York államban már laposodik az új típusú koronavírus-járvány terjedésének görbéje - közölte szombaton Andrew Cuomo kormányzó. Mint mondta, a halálozási arány csökkenőben van, pénteken 540 ember halt bele a Covid-19 betegségbe.

Viszont rekordszámú, mintegy kétezer új fertőzöttet vettek fel a kórházakba.

A kormányzó bejelentette, hogy kampányt indítanak az arcmaszk viselésének fontosságáról. Közölte, hogy az általa irányított állam eddig másfélmillió arcmaszkot kapott a szövetségi kormányzattól. Cuomo kiemelte, hogy nagyon rossz a helyzet az idősotthonokban, ám az állam nem nagyon tud beavatkozni, azok ugyanis magántulajdonban vannak.

Bill de Blasio, New York város polgármestere elmondta, arra bátorítják a lakosokat, hogy készítsenek fotókat azokról, akik nem viselnek maszkot, és tegyenek bejelentést a hatóságoknál. A fotók alapján a hatóságok - mint fogalmazott - "a törvény erejével lépnek fel" a szigorú előírásokat megszegők ellen.

New York városában a járvány eddig több mint 13 ezer halálos áldozatot követelt.

Gina Raimondo, a szintén az Egyesült Államok keleti partvidékén fekvő Rhode Island kormányzója szombaton közölte, hogy a társadalmi elkülönülés és a kijárási korlátozások meghozták az eredményt: csökkent az új fertőzések és a halálesetek száma. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a járvány tetőzése még messze van, és várhatóan meredeken megemelkedik még az új fertőzöttek és betegek aránya. Az államban eddig csaknem ötezer fertőzöttet és 137 halottat regisztráltak - mondta Raimondo.

Hozzátette: napi kétezer vírustesztet végeznek, de több kellene, csakhogy nincs elegendő készleten.

Emelkedett a fertőzöttek és a halottak száma a New Yorkkal délen szomszédos New Jerseyben is - jelentette be szombati sajtóértekezletén Phil Murphy kormányzó. Az elmúlt hat hétben négyezer ember halt bele a betegségbe, és pillanatnyilag növekvőben van az újonnan kórházba szállítottak száma is.

Szombaton sajtóértekezletet tartott Mark Esper védelmi miniszter is. Elmondta: június 30-ig érvényben maradnak a tárca munkatársainak utazási korlátozásai. Ez azt is jelenti, hogy amerikai katonákat nem telepítenek külföldre.

Az Egyesült Államokban több mint 738 ezer fertőzöttet regisztráltak és 39 ezernél is több az elhunytak száma.

Nyitókép: MTI/AP/Paul Sancya