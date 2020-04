New York-i kormányzó: a jelenlegi állapot nem tartható fenn sokáig

Elmondta azonban, hogy változatlanul növekszik a halálozások és a kórházba szállított új betegek száma. Vasárnap 671, hétfőn pedig 778 ember halt meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségbe, és hétfőn 1600 új beteg került kórházba az állam területén.

New York államban a kormányzó adatai szerint a járvány kedd reggelig 10 834 halálos áldozatot követelt. Cuomo megerősítette, hogy az idősotthonokban változatlanul meredeken emelkedik a halálozások száma.

"Az embereknek muszáj visszatérniük a munkába, az államnak szüksége van a gazdaság működésére.

A jelenlegi állapot nem tartható fenn sokáig, s ebben mindenki egyetért" - hangoztatta a politikus. Majd hozzátette, hogy rendkívül fontos a gazdaság újraindításának időpontja és módja. Megerősítette a hétfői sajtóértekezletén elmondottakat, miszerint szükség van a tagállamok regionális együttműködésére, mert - mint mondta - "a vírus nem ismer határokat".

New York demokrata párti kormányzója hétfőn azt vetette fel, hogy hat keleti parti tagállam - Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware és Pennsylvania - készítsen közös gazdasági tervet a gazdaság újraindítására.

Utalt arra, hogy hétfői sajtókonferenciáján Donald Trump republikánus párti amerikai elnök azt mondta, a gazdaság újraindítására vonatkozó végső döntés az övé. Ezzel kapcsolatosan Andrew Cuomo úgy fogalmazott: ha az elnök "elrendelné nekem az újraindítást, de úgy, hogy közben veszélybe kerülne az emberek egészsége az én államomban, akkor a rendeletet nem hajtanám végre". Vitatta az elnök azon megfogalmazását is, miszerint "teljes felhatalmazása" van a járvány megfékezését szolgáló intézkedések enyhítésére. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem akar harcolni Trumppal. Fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy "mindig nyitott" a kommunikációja az elnökkel.

Donald Trump délután a Fehér Házban Covid-19-ből felgyógyult amerikaiakkal találkozott. Köztük volt az a michigani törvényhozó, Karen Whitsett, aki nyilvánosan is dicsérte a hidroxi-klorokin nevű - egyébként maláriára és egyes autoimmun betegségekre alkalmazott - szert, amelynek a gyógyulását is betudja.

Kedd délutánra Steve Mnuchin pénzügyminiszternek sikerült - egyelőre nem végleges - megállapodást kötnie mintegy tucatnyi amerikai légitársasággal - köztük a négy legnagyobb, az American Airlines, a Delta Air Lines, a United Airlines és a Southwest - vezetőivel arról, hogy 25 milliárd dolláros szövetségi segítséget kapnak, amelyből szeptemberig finanszírozhatják dolgozóik foglalkoztatását, benne a fizetésüket is.

