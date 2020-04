Tintin és Gandalfék szolgáltak támaszul Boris Johnsonnak a legnehezebb órákban

„Nem tudom elég hálás lenni nekik” – fogalmazott a Covid-19-cel megfertőződött Boris Johnson a londoni St. Thomas kórház orvosaival és ápolóival kapcsolatban, miután egy hét ápolás után kiengedték az egészségügyi intézményből. „Köszönöm nekik az életem” – tette hozzá. A brit kormányfő először szólalt meg, miután a hétfői napon intenzív ápolásra szorult.

Johnson a St. Thomas kórházból Chequersbe, a Londontól körülbelül 60 kilométerre fekvő brit miniszterelnökök vidéki pihenőhelyére távozott, és orvosai tanácsára egyelőre még nem áll azonnal munkába, hanem lábadozik.

Mint azt a The Telegraph megtudta, a brit miniszterelnök a kórházi napjait a Tintin kalandjai képregénysorozat lapozgatásával, és olyan filmek megtekintésével múlatta, mint az Igazából szerelem (Love Actually) és a Gyűrűk Ura-trilógia.

Közben Boris Johnson élettársa, a hamarosan anyai örömök elé néző Carrie Symonds is köszönetét fejezte ki mindenkinek a támogató üzenetekért, valamint a brit egészségügyi rendszernek, és kiváltképp a St. Thomas kórház dolgozóinak.

„Az elmúlt idők valóban sötétek voltak. A szívembe zárok mindenkit, aki hasonló helyzetben van beteg szerettei miatt” – fogalmazott a két hónapon belül szél

I cannot thank our magnificent NHS enough. The staff at St Thomas’ Hospital have been incredible. I will never, ever be able to repay you and I will never stop thanking you. ?