Halálosan megfenyegették a WHO főigazgatóját

Az etióp mikrobiológus és világszerte elismert malária-szakértő neve a koronavírus-járvány miatt és alatt lett világszerte ismert.

Mint elmondta, az elmúlt időszakban folyamatosan verbális támadásokban volt része, részben a bőrszíne miatt. Ám nem akar ezekkel foglalkozni, továbbra is minden energiáját a járvány leküzdésére fordítja.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy kívánatos lenne, hogy a járványt senki se használja fel politikai célokra.

Tedrosz - aki korábban volt hazája egészségügyi és külügyminisztere is - szerdai genfi sajtóértekezletén védelmébe vette az általa vezetett szervezetet azokkal a kritikákkal szemben, amelyek szerint a WHO nem megfelelően reagált az új koronavírus Kínából kiinduló járványára, és visszautasította az őt személyesen érő állítólagos bírálatokat. Megvádolta a tajvani külügyminisztériumot azzal, hogy elnézi azt a - rasszista szidalmakat és halálos fenyegetést is tartalmazó - támadássorozatot, amely állítása szerint a szigeten folyik ellene körülbelül egy hónapja, a Covid-19 világjárvánnyá válása óta.

A tajvani külügyminisztérium határozottan tiltakozott csütörtökön amiatt, hogy Tedrosz szerint Tajpej nem határolódik el a személye elleni állítólagos tajvani rasszista támadásoktól.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi