Szlovákia választ: túl sok a bizonytalanság a voksolás előtt

A nem hivatalos felmérésekben is folytatódik az a tendencia, hogy Robert Fico pártjának a Smer-nek, folyamatosan olvad a népszerűsége, de eddig nem jelent meg az ellenzéken belül olyan párt, ami úgy igazán a nyakára tudott volna nőni. Az utóbbi hetekben ez váratlanul megtörtént, és Igor Matovič ellenzéki vezér pártját, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségeket már csak egy-két százalék választja el a Smer népszerűségétől - mondta az InfoRádiónak Kollai István történész közgazdász.

Beszámolt arról, hogy 17 százalék körül mérik Robert Fico pártját - plusz/mínusz 3 százalékos hibahatár mellett -, míg az Egyszerű Emberek Pártját 15-16 százalékkal, az utánuk következő pártok esetében pedig 12,10, 9, 8, 7 százalékos népszerűséget mutattak ki.

Elég sok, akár 8 vagy 9 párt is bejuthat a szlovák parlamentbe a történész szerint.

Ugyanakkor szerinte óriási hibákat vétettek a közvéleménykutatók, és óvatosságra is int a mostani közvéleménykutatások eredményei kapcsán is. Szlovákiában ugyanis 2 százalékra mérte folyamatosan, az összes közvéleménykutató azt a pártot, ami végül 11 százalékot ért el, és 5-6 százalékra mérték 4 éve azokat a pártokat, amelyek aztán 12 százalékot értek el - hívta fel a figyelmet Kollai István.

Mégis, a mostani eredmények alapján úgy tűnik, hogy vagy a Smer vagy az Egyszerű Emberek lehet a fő kormányzó erő. De ezek együtt semmiképpen nem. Talán azt is meg lehet kockáztatni, hogy a Smer nehezen fog kormányrúdhoz kerülni, mert elfogytak a potenciális koalíciós társak - mondta a történész. A sok kicsi ellenzéki párt alapvetően mind Fico-ellenes, és annyira erősen erre épül az identitásuk, hogy ezt nem is valószínű, hogy ezt át tudják fordítani.

Inkább az a valószínűbb, hogy egy sok pártból álló, valamiféle szivárvány-koalíció jön létre

- mondta Kollai István. Szlovákiában ennek van hagyománya, és ezek korábban sikeresek voltak. De azért azt látni, hogy ezek a pártok már sokkal inkább ilyen projektpártok, nagyon sok a kalandor személyiség bennük, sokkal erősebbek az ideológiai ellentétek is - tehát nem biztos, hogy most is olyan jól működne egy ilyen, mint korábban - tette hozzá Kollai István.

Elmondása szerint az is kérdéses, hogy egyáltalán lehet-e jobboldalinak nevezni az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek Pártját. Valamiféle polgári, civil erőket, mozgalmakat magukba építettek az egyértelmű, nem mondhatni kifejezetten baloldali pártnak se, de nincsenek komoly ideológiai elkötelezettségek.

A fő üzenete egyértelműen az, hogy a Fico-féle korrupt, züllött államot le kell váltani.

Sok a populisztikus elem a pártban, viszont az is igaz, hogy nagyon komoly civil szakértőket kértek föl a listájukra, és komoly civil aktivizmust csatornáztak be a pártba - tette hozzá Kollai István. Potenciális koalíciós partnerük lehet a volt köztársasági elnök pártja mellett, egy libertariánus párt, a kereszténydemokraták és egy új liberális párt is.

Alapvetően magát a pártot mindenki koalícióképesnek mondaná az ellenzékből, de

a vezetőjüket, Igor Matovič-ot egy nagyon összeférhetetlen, önsorsrontó, közsors-rontó személyiségként tartják számon -

közölte a történész. Matovič már volt kormányon egy szivárvány-koalíció tagjaként - amit aztán lényegében belülről vert szét.

A magyar pártokat folyamatosan a bejutási küszöb alá mérik.

Mind a Magyar Közösségi Összefogást - itt is voltak már meglepetések - mind a Híd-Mostot - jegyezte meg a történész. Utóbbinak tendenciózusan, évek óta olvad el a támogatottsága, mivel nem nagyon tudták elmagyarázni a választóiknak, hogy egy ennyire korrupciós, botrányokba keveredett koalíciós erő mellett miért tartottak ki mindvégig.

A Magyar Közösségi Összefogásnál vagy egy olyan belső lendület, hogy sikerült civil aktivista fiatalokat a listájukra tenni, de hogy ez elegendő lesz-e az öt százalékos parlamenti küszöb eléréséhez, az nagyon kétséges - véli Kollai István. A párton belül kialakult összefogásnak nincs elég erős belső koherenciája, és mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti ebben a formációban. Úgy látja, hogy azoknak a fiataloknak, akiket sikerült a listának megnyerni, nem adják meg azt a háttértámogatást, amire szükség lenne ahhoz, hogy a szavazók tényleg észre vegyék, hogy itt van egy új, friss hang a listán.

Nyitókép: MTI/Komka Péter