Elveszett egy magyar férfi Prágában, és kalandosan került elő

Egy baranyai nő a Facebookon kért segítséget, mert szombaton eltűnt a férje, aki utoljára Prágából jelentkezett be. Úgy volt, hogy indul haza, ám azóta nem tud róla semmit, a telefonja is néma. A posztját több mint 15 ezren osztották meg, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. Így jutott el a bejegyzés Prágába, ahol a bejegyzést felkerült a prágai magyarok oldalára.

Ezt olvasta Mocsonoky Péter, aki bejelentést tett a prágai rendőrségen. A Prágában már 30 éve borbélyként dolgozó férfit három órával később hívta a cseh rendőrség, mert a prágai vasútállomáson találtak egy magyar férfit, akire illett a személyleírás.

Mint kiderült, a baranyai férfi busszal utazott volna Budapestre, a járat indulásig még három órája volt, így egy kicsit elindult sétálni. A közeli parkban megtámadták, ellopták a holmiját, ezért nem tudott jelentkezni. A rendőrségről felhívták az aggódó családot, és azonnal útnak indultak az elveszett családapáért – írja a bama.hu.

