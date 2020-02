Óriásdarut döntött föl a viharos szél a horvát fővárosban

Tovább tombol a viharos erejű szél a horvátországi tengermelléken: Zárában (Zadar) összedőlt egy óriásdaru, a Kastelai-öbölben elszabadult egy tankerhajó, Brac szigetén pedig csónakokat vetett a víz az úttestre - írta a Slobodna Dalmacija című horvát regionális napilap csütörtökön.



A nagy erejű széllökések miatt a Zágráb-Split autópályát lezárták a kamion- és buszforgalom előtt, a sztráda többi részén pedig sebességkorlátozást rendeltek el a száz kilométer per órást meghaladó széllökések miatt. Az autópályákon csütörtökre virradóra több kamiont is felborított a szél.

Splitben az erős szél fákat döntött ki, háztetőket, hirdetőtáblákat, balkonokat szakított le, és autókat rongált meg.

A pági hídon a 217 kilométer per órás, a Biokovo Nemzeti Park legmagasabb csúcsán, a Szent György (Sveti Jure) csúcson 201 kilométer per órás széllökéseket mértek. Szerdán ugyanott 270 kilométer per órás szelet mértek, ami rekord.

Dalmáciában és a Kvarner-öbölben szerda óta a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben.

