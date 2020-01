Húsz év után még mindig ugyanaz ellen küzdenek Verespatakon

Csütörtökön van a huszadik évfordulója a nagybányai ciánszennyezésnek, tüntetést tartanak Bukarestben a kormány épülete előtt, mivel még mindig napirenden van egy bányanyitás ügye a térségben - közölte a Magyar Természetvédők Szövetségére és a Fenntarthatóság Felé Egyesületre hivatkozva az Index. Az erdélyi civil szervezetek évtizedek óta küzdenek az újabb bányanyitás ellen, legutóbb egy kanadai cég, a Gabriel Resources tervezett külszíni fejtésű, a nemesfémeket szintén cianidos technológiával működő bányát a térségben.

A romániai civil társadalom sürgős, érdemi lépéseket vár Verespatak világörökséggé nyilvánítása kapcsán a kormánytól, mivel sokan úgy vélik, hasznos lépésnek lehet a bányanyitás elleni harcban. Egyébként az előző kabinet 2017-ben vonta vissza az UNESCO-tól a világörökségi jelölést, részben a kanadai cég által indított 5 milliárd dolláros befektetésvédelmi per jelentette fenyegetés hatására.

Az elmúlt napokban 12 ezer ember fordult levélben az illetékes miniszterekhez ez ügyben.

November 4. óta viszont új kormány van Romániában, és

Az ügyben sürgős lépésre lenne szükség, mert február 1-jén lejár az a határidő, amíg be lehet nyújtani az UNESCO-hoz a Verespatak világörökséggé nyilvánításához szükséges dokumentumokat - írta az Index.

A tiszai ökokatasztrófa

2000. január 30-án 22 órakor a nagybányai Aurul bányavállalat létesítményéből a zagytározó átszakadását követően 100 ezer köbméter cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a Lápos folyóba, majd ezen keresztül a Szamosba és a Tiszába, és óriási környezeti katasztrófát okozva elszennyezte folyóvizeinket.



A 40 kilométer hosszan elnyúló cianidfolt két hét alatt vonult le a Tiszán, a szennyezés hatására 1240 tonna hal pusztult el, sőt, még Belgrád magasságában a Dunán is tapasztaltak halpusztulást. A katasztrófa után biológusok úgy becsülték, hogy a halállomány újratelepítése 5 évet, az élővilág teljes helyreállása pedig 10–20 évet is igénybe vehet. A folyó a vártnál gyorsabban regenerálódott – az alacsonyabb rendű élőlények (kagylók, szitakötők, kérészek, rákok) állománya 2002-re helyreállt, 3–4 év alatt pedig a vízi élővilág 95 százaléka újra megjelent az érintett folyókban –, a lebegő hordalék és az üledék nehézfémtartalma azonban még tíz évvel a katasztrófa után is magas volt.

A halászati vállalkozások súlyos veszteségeket szenvedtek el,az ágazatban 15 000 ember megélhetése került veszélybe.



Magyarország 29,3 milliárd forintos kárigényt jelentett be, de a szennyezésért felelős román-ausztrál cég, az Aurul megúszta anélkül, hogy egyetlen fillér kártérítést kelljen fizetnie.