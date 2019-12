Karácsonyi képeslapok közé csempészve kértek segítséget egy kínai börtön rabjai

Az ügyet a The Sunday Times című vasárnapi konzervatív brit lap tárta fel, miután egy nyolcéves dél-londoni kislány kézzel írt üzenetet talált az egyik helyi Tesco üzletben vásárolt karácsonyi lapon.

A kicsempészett angol nyelvű üzenet írója közli, hogy ő és társai külföldi rabok a sanghaji börtönben, és akaratuk ellenére kényszerítik őket munkára. Az illető kéri az üzenet megtalálóját, hogy értesítse az emberi jogi szervezeteket, és vegye fel a kapcsolatot Peter Humphrey-val.

#Tesco suspended production at a factory in China following allegations forced prison labour was used to pack charity Christmas cards.

It comes after the Sunday Times reported a 6 year-old girl from south London found a message from Shanghai prisoners hidden in a box of cards. pic.twitter.com/jm5BNQ3sGx